«Просто шовинизм и империализм». Гигин об идейности Речи Посполитой и её долге перед Беларусью

Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить самый молодой государственный праздник – День белорусского единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во многих регионах уже прошло общественное обсуждение событий, которые определили судьбу белорусского народа. Команда телеканала СТВ также готовится к телевизионному марафону – в 2022 году праздничный гала-концерт пройдет в центре самого большого района Беларуси – Столинского. Рижский мирный договор определил разделение страны по его границам. Ценность каждого гектара, богатство недр и особое отношение к единству. Почему 17 сентября всегда будет вопросом о прошлом и будущем?

История не терпит сослагательного наклонения. Впрочем, современные геополитические реалии говорят об обратном. Польские элиты, оказавшись на периферии миропорядка, упорно не хотят соглашаться с фактом, что в крахе Речи Посполитой виноваты во многом сами.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Наверное, сильное государство, сильная элита с сильными руководителями не позволило бы допустить раздела и делала бы все максимально для того, чтобы страну сохранить. И вот эти моменты из глубокой истории отложились в исторической памяти поляков. У них до сих пор эта память и ностальгия, в том числе по событиям XX века, когда часть территории Беларуси входила в состав Польши, была оккупирована. И если в 1921 году белорусов никто не спросил об их настоящем и будущем, то сегодня мы единое, суверенное, независимое государство. А дата 17 сентября – это таблетка от любого беспамятства.