Полонизация, окатоличивание и дешёвая рабочая сила. Как белорусам в 1939-м под видом новых свобод навязали рабство?

Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить самый молодой государственный праздник – День белорусского единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во многих регионах уже прошло общественное обсуждение событий, которые определили судьбу белорусского народа. Команда телеканала СТВ также готовится к телевизионному марафону – в 2022 году праздничный гала-концерт пройдет в центре самого большого района Беларуси – Столинского. Рижский мирный договор определил разделение страны по его границам. Ценность каждого гектара, богатство недр и особое отношение к единству. Почему 17 сентября всегда будет вопросом о прошлом и будущем? Ответы искала наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Вы спросите меня: причем здесь трактор? А я вам смело отвечу: это не просто старинный агрегат или музейный экспонат. Это настоящий символ воссоединения западной и восточной частей Беларуси.

Сегодня исторический артефакт, а в 1939 году «Капитан» – название трактор заслужил за многолетнюю работу – стал началом новой эры для только что объединенной Беларуси. Ручной труд на польской земле заменила механизация на своей, белорусской. Жителю деревни Хорск Столинского района Николаю Слуцкому 88 лет. В его памяти живы воспоминания от отца. Время перемен пронизывало детство. Один из первых колхозов на территории Западной Беларуси – «17 сентября». Путь от хозяйства личного к коллективному был непростым, впрочем, без этой страницы истории не было бы сегодня.

Николай Слуцкий, житель деревни Хорск:

В 1940 году сделали колхоз. В деревнях Туры и Ольпень. И была такая частушка: от Ольпеня до Туров полно поле тракторов. Стали люди жить, даже мой батька покойный, он был 1910 года, его уже нет, он говорил, что колхоз – это богом данное. Если бы не колхоз, мы были бы нищие.

Рижский мирный договор разорвал по-живому народ Беларуси, как скажет Президент на открытом уроке истории в День знаний. По его условиям территориальная граница не должна была отменить белорусов на польской западной части. Равные права, свободное развитие культуры и языка, право на выбор религии. Но это лишь на бумаге. А в действительности – политика полонизации и окатоличивание. Аграрно-сырьевой источник дешевой рабочей силы и продовольствия для более развитых польских регионов.