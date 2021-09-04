В сентябре ждём первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

Сентябрь стартовал прохладной погодой, порывистым ветром и кратковременными дождями, рассказали в программе «Плюс-минус» . Более того, уже в воскресенье, 5 сентября, в прогнозе погоды первые заморозки.

В Париже +30°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 сентября. Подробнее здесь.

Как обещают метеорологи, в начале следующей недели погоду в стране будет формировать холодный скандинавский антициклон. Существенных осадков не прогнозируется, но при этом температурный фон в Беларуси будет ниже положенного по календарю. Местами будут заморозки от 0 до -3 °C.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.