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В сентябре ждём первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю

04 сентября 2021 15:35
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Сентябрь стартовал прохладной погодой, порывистым ветром и кратковременными дождями, рассказали в программе «Плюс-минус». Более того, уже в воскресенье, 5 сентября, в прогнозе погоды первые заморозки.

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

В сентябре ждём первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-1

В Париже +30°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 сентября. Подробнее здесь.

Как обещают метеорологи, в начале следующей недели погоду в стране будет формировать холодный скандинавский антициклон. Существенных осадков не прогнозируется, но при этом температурный фон в Беларуси будет ниже положенного по календарю. Местами будут заморозки от 0 до -3 °C.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

В сентябре ждём первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-4

В сентябре ждём первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-6

В сентябре ждём первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-8

В сентябре ждём первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-10

В сентябре ждём первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-12

В сентябре ждём первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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