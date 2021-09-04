Прямой эфир

«Писатели – довольно техничные ребята». Необычный футбольный матч прошёл в Копыле

04 сентября 2021 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Кніжныя навінкі, сустрэчы з пісьменнікамі і журналістамі, конкурс чытальнікаў вершаў і прэзентацыі праектаў – на працягу двух дзён наведвальнікаў Дня беларускага пісьменства ў Капылі чакае насычаная праграма, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТБ.

«Писатели – довольно техничные ребята». Необычный футбольный матч прошёл в Копыле-1

Не так даўно скончылася незвычайнае футбольнае спаборніцтва паміж камандамі пісьменнікаў і школьнікаў. Вынікі гістарычнай гульні ведае Вадзім Смаляк.

«Писатели – довольно техничные ребята». Необычный футбольный матч прошёл в Копыле-4

Вадзім Смаляк, карэспандэнт:
Матч паміж пісьменнікамі і школьнікамі дакладна застанецца ў гісторыі беларускага аматарскага спорту, таму што тое, як гулялі гэтыя каманды, цяжка будзе калі-небудзь паўтарыць зноў. Шмат было прыгожых момантаў, сэйваў, галоў, але ў канцы, як заўсёды кажуць, перамагло сяброўства.

«Писатели – довольно техничные ребята». Необычный футбольный матч прошёл в Копыле-7

Победит литература, победит книга, победит дружба. Потому что хочется, чтобы это был праздник и у людей осталось хорошее настроение. Вот праздника хочется, и желаю праздника всем и каждому.

«Писатели – довольно техничные ребята». Необычный футбольный матч прошёл в Копыле-10

Максім Сіцкі, вучань школы № 2 Капыля:
Писатели – довольно техничные ребята. Матч, скорее, как товарищеский, то есть ни у кого нет такой прямо заряженности кого-то сломать или победить грязной игрой. 

«Писатели – довольно техничные ребята». Необычный футбольный матч прошёл в Копыле-13

Уладзіслаў Цыдзік, член Саюза пісьменнікаў Беларусі:
Смотрите, какая радость у зрителей, у игроков тоже. Это же праздник для нас общий делается во благо нашего здоровья по большому счету. Поэтому очень приятно, что сегодня мероприятие такое, которое позволяет получить удовольствие.

Падрабязней у відэаматэрыяле.

# День белорусской письменности # общество # Максим Сицкий # Владислав Цыдик # Вадим Смоляк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Больше всего нравятся TikTok и YouTube». Поговорили с белорусским блогером Антоном Шабашовым
04 сентября 2021 14:23

«Больше всего нравятся TikTok и YouTube». Поговорили с белорусским блогером Антоном Шабашовым

Игорь Бузовский о Дне белорусской письменности в Копыле: искренне надеюсь, что это будут самые яркие и запоминающиеся мероприятия
04 сентября 2021 14:18

Игорь Бузовский о Дне белорусской письменности в Копыле: искренне надеюсь, что это будут самые яркие и запоминающиеся мероприятия

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей
04 сентября 2021 14:01

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей