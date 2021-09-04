«Писатели – довольно техничные ребята». Необычный футбольный матч прошёл в Копыле

Навіны Беларусі. Кніжныя навінкі, сустрэчы з пісьменнікамі і журналістамі, конкурс чытальнікаў вершаў і прэзентацыі праектаў – на працягу двух дзён наведвальнікаў Дня беларускага пісьменства ў Капылі чакае насычаная праграма, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТБ.

Не так даўно скончылася незвычайнае футбольнае спаборніцтва паміж камандамі пісьменнікаў і школьнікаў. Вынікі гістарычнай гульні ведае Вадзім Смаляк.

Вадзім Смаляк, карэспандэнт:

Матч паміж пісьменнікамі і школьнікамі дакладна застанецца ў гісторыі беларускага аматарскага спорту, таму што тое, як гулялі гэтыя каманды, цяжка будзе калі-небудзь паўтарыць зноў. Шмат было прыгожых момантаў, сэйваў, галоў, але ў канцы, як заўсёды кажуць, перамагло сяброўства.

Победит литература, победит книга, победит дружба. Потому что хочется, чтобы это был праздник и у людей осталось хорошее настроение. Вот праздника хочется, и желаю праздника всем и каждому.

Максім Сіцкі, вучань школы № 2 Капыля:

Писатели – довольно техничные ребята. Матч, скорее, как товарищеский, то есть ни у кого нет такой прямо заряженности кого-то сломать или победить грязной игрой.