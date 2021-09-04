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«Поддерживаем друг друга». Сотрудники СК в Гомеле отметили юбилей комитета массовым забегом

04 сентября 2021 15:09
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Новости Беларуси. Массовым забегом на свежем воздухе свой 10-летний юбилей решили отметить сотрудники Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Поддерживаем друг друга». Сотрудники СК в Гомеле отметили юбилей комитета массовым забегом-1

Поучаствовать в соревнованиях следователи пригласили своих партнеров, с которыми тесно сотрудничали все годы становления комитета. Свои команды представили не только силовые структуры, но и вузы, которые готовят будущих профессионалов. 

«Поддерживаем друг друга». Сотрудники СК в Гомеле отметили юбилей комитета массовым забегом-4

Александр Сташевич, следователь главного следственного управления СК Беларуси:
Поддерживаем друг друга. Командный дух – это основа любого успеха, в том числе в спорте, в достижении профессионализма, развитии каких-то личных качеств, умений. 

«Поддерживаем друг друга». Сотрудники СК в Гомеле отметили юбилей комитета массовым забегом-7

Сергей Удовиков, начальник управления СК Беларуси по Гомельской области:
Символично, что эстафета состоит из 10 этапов, каждый по 1 километру, который символизирует каждый год работы Следственного комитета.

Оборачиваясь назад, понимаешь, что это были непростые годы: каждодневным кропотливым трудом нужно было доказывать, что решение о создании Следственного комитета было правильным. Думаю, что у нас получилось, и с годами количество этапов нашей эстафеты будет только увеличиваться, а Следственный комитет – развиваться и процветать. 

«Поддерживаем друг друга». Сотрудники СК в Гомеле отметили юбилей комитета массовым забегом-10

Следственный комитет Беларуси был образован 12 сентября 2011 года.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Удовиков # Фотофакт

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