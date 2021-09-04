«Поддерживаем друг друга». Сотрудники СК в Гомеле отметили юбилей комитета массовым забегом

Новости Беларуси. Массовым забегом на свежем воздухе свой 10-летний юбилей решили отметить сотрудники Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Массовым забегом на свежем воздухе свой 10-летний юбилей решили отметить сотрудники Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поучаствовать в соревнованиях следователи пригласили своих партнеров, с которыми тесно сотрудничали все годы становления комитета. Свои команды представили не только силовые структуры, но и вузы, которые готовят будущих профессионалов.
Александр Сташевич, следователь главного следственного управления СК Беларуси:
Поддерживаем друг друга. Командный дух – это основа любого успеха, в том числе в спорте, в достижении профессионализма, развитии каких-то личных качеств, умений.
Сергей Удовиков, начальник управления СК Беларуси по Гомельской области:
Символично, что эстафета состоит из 10 этапов, каждый по 1 километру, который символизирует каждый год работы Следственного комитета.
Оборачиваясь назад, понимаешь, что это были непростые годы: каждодневным кропотливым трудом нужно было доказывать, что решение о создании Следственного комитета было правильным. Думаю, что у нас получилось, и с годами количество этапов нашей эстафеты будет только увеличиваться, а Следственный комитет – развиваться и процветать.
Следственный комитет Беларуси был образован 12 сентября 2011 года.