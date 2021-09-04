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Лукашенко с автоматом в руках. Как выглядит картина, подаренная Президенту на день рождения?

04 сентября 2021 14:58
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Новости Беларуси. Дворец Независимости 4 сентября распахнул свои двери для жителей агрогорода Тихиничи. На экскурсию они приехали по личному приглашению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в середине августа Александр Лукашенко был с рабочей поездкой в агрогородке, во время которой и пообщался с жителями.

Лукашенко с автоматом в руках. Как выглядит картина, подаренная Президенту на день рождения?-1

Гостей здесь ждал интересный экспонат, который еще не показывали широкой публике. Речь о подаренной картине Президенту в его день рождения. Ее нарисовала дочь одного из сотрудников Службы безопасности Президента.

«Где я бегал с Колей с автоматом». Вот что подарили Лукашенко на день рождения

Лукашенко с автоматом в руках. Как выглядит картина, подаренная Президенту на день рождения?-4

Лукашенко с автоматом в руках. Как выглядит картина, подаренная Президенту на день рождения?-6

Елена Васильцова, инспектор по кадрам ОАО «Тихиничи»:
Очень нам понравилось. Мы бы еще, еще и еще ездили бы и ездили сюда, приезжали, если бы только звали. Наверное, в первом зале, в котором мы были, нам больше понравилось. Ну, еще дальше – ну, все, все.

Лукашенко с автоматом в руках. Как выглядит картина, подаренная Президенту на день рождения?-9

Лукашенко с автоматом в руках. Как выглядит картина, подаренная Президенту на день рождения?-11

Светлана Касперович, инспектор по учету и распределению жилой площади ОАО «Тихиничи»:
Но здесь понравилась, конечно, картина впечатляющей нашей обстановки, тяжелой и трудной для Президента Республики Беларусь.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Елена Васильцова # Светлана Касперович # Фотофакт

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