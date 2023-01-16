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Красный Крест Могилёвской области помог пяти семьям из Украины

16 января 2023 13:48
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Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест подводит итоги благотворительной акции «Елка желаний». На протяжении месяца участники гуманитарного движения адресно собирали пожелания ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный Крест Могилёвской области помог пяти семьям из Украины-1

Это дети из многодетных, неполных и опекунских семей, ребята с инвалидностью. В 2023 году детское питание, памперсы, продуктовые наборы и, конечно, сладкие подарки получили также беженцы и вынужденные мигранты из Украины.

Красный Крест Могилёвской области помог пяти семьям из Украины-4

Только за минувшую неделю Красный Крест Могилевской области оказал помощь пяти семьям из соседней страны. Дети, пережившие ужасы боевых действий, в эти дни особо нуждаются во внимании и заботе.

Красный Крест Могилёвской области помог пяти семьям из Украины-7

Андрей Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
В рамках этой акции мы оказываем помощь и детям вынужденных мигрантов с территории Украины, потому что это семьи, которые оставили все, приехали к нам в республику и столкнулись с целым рядом проблем, которые мы стараемся помогать им решить. Это и оказание помощи в виде продуктов питания, средств гигиены, мы оказываем помощь в том числе с нашими партнерами по трудоустройству этих семей, по представлению им жилья.

Красный Крест Могилёвской области помог пяти семьям из Украины-10

Только в Могилевской области удалось исполнить новогодние мечты почти полутора тысяч маленьких жителей региона. Это, к слову, в два раза больше, чем в прошлом году.

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# Благотворительная акция # общество # Андрей Мартыновский # Фотофакт

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