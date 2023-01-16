Красный Крест Могилёвской области помог пяти семьям из Украины
Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест подводит итоги благотворительной акции «Елка желаний». На протяжении месяца участники гуманитарного движения адресно собирали пожелания ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это дети из многодетных, неполных и опекунских семей, ребята с инвалидностью. В 2023 году детское питание, памперсы, продуктовые наборы и, конечно, сладкие подарки получили также беженцы и вынужденные мигранты из Украины.
Только за минувшую неделю Красный Крест Могилевской области оказал помощь пяти семьям из соседней страны. Дети, пережившие ужасы боевых действий, в эти дни особо нуждаются во внимании и заботе.
Андрей Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
В рамках этой акции мы оказываем помощь и детям вынужденных мигрантов с территории Украины, потому что это семьи, которые оставили все, приехали к нам в республику и столкнулись с целым рядом проблем, которые мы стараемся помогать им решить. Это и оказание помощи в виде продуктов питания, средств гигиены, мы оказываем помощь в том числе с нашими партнерами по трудоустройству этих семей, по представлению им жилья.
Только в Могилевской области удалось исполнить новогодние мечты почти полутора тысяч маленьких жителей региона. Это, к слову, в два раза больше, чем в прошлом году.
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