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В сельском магазине нашли продукты с плесенью – и это не деликатес

05 ноября 2023 18:16
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За тем, как идут дела в торговле, в Беларуси следят на всех уровнях. Обеспечить стабильную ситуацию на потребительском рынке – это в том числе одно из поручений Президента. В 2023 году обстановка улучшилась, уверяют эксперты. Да и жалоб стало меньше. Но в то же время и проблем в ассортименте – от плесени до гнилых овощей. Чем сейчас болеет белорусская торговля, разбирались в программе «Неделя» на СТВ.

Контрольную закупку вместе с Госконтролем провела наша Оксана Семашко.

В сельском магазине нашли продукты с плесенью – и это не деликатес-1

Деревенский магазин – объект, где часто собираются сельчане, чтобы купить продукты, заодно обсудить свежие новости. Сельмаг в Больших Новоселках не исключение. Нарекания на работу местной торговой точки высказывались не единожды.

В сельском магазине нашли продукты с плесенью – и это не деликатес-4

Мыла последние три куска, туалетной бумаги нет, гороха нет. Летом жаловались.

Проверяющие решили изучить вопрос. Работает объект по расписанию. В основном покупатели берут товары первой необходимости. Ассортимент? Оказалось, в холодильнике представлен еще тот продукт.

КГК выявил нарушения в 139 торговых объектах Гродненской области.

В сельском магазине нашли продукты с плесенью – и это не деликатес-7

Яна Рогальская, заведующая сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Минской области:
Это что? Я даже не представляю, что это. Это плесень.

Продавец жалуется: в магазине мало покупателей. Мол, все дело в конкурентах. Недавно в деревне частник открыл свою торговую точку. Видно, так спешили получить выручку, что забыли об элементарном.

В сельском магазине нашли продукты с плесенью – и это не деликатес-10

Яна Рогальская:
Подскажите, у вас медицинская справочка есть?
Так как недавно открылся магазин, еще в процессе. Я еще прохожу медкомиссию.
По законодательству вообще не имеете право оказывать реализацию продукции без данной справки.

В сельском магазине нашли продукты с плесенью – и это не деликатес-13

Только заметив проверяющих, в этой торговой точке за прилавками уже кипит работа над ошибками. В рыбном отделе – рокировка товара и ценников на скорую руку. Меняй не меняй, некоторых позиций все равно не досчитались.

Уменьшилось количество обращений на рост цен и узкий ассортимент в магазинах – замглавы МАРТ.

# Торговля в Беларуси # общество # Оксана Семашко # Яна Рогальская # Фотофакт

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