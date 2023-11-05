В сельском магазине нашли продукты с плесенью – и это не деликатес

За тем, как идут дела в торговле, в Беларуси следят на всех уровнях. Обеспечить стабильную ситуацию на потребительском рынке – это в том числе одно из поручений Президента. В 2023 году обстановка улучшилась, уверяют эксперты. Да и жалоб стало меньше. Но в то же время и проблем в ассортименте – от плесени до гнилых овощей. Чем сейчас болеет белорусская торговля, разбирались в программе «Неделя» на СТВ. Контрольную закупку вместе с Госконтролем провела наша Оксана Семашко.

Деревенский магазин – объект, где часто собираются сельчане, чтобы купить продукты, заодно обсудить свежие новости. Сельмаг в Больших Новоселках не исключение. Нарекания на работу местной торговой точки высказывались не единожды.

Мыла последние три куска, туалетной бумаги нет, гороха нет. Летом жаловались. Проверяющие решили изучить вопрос. Работает объект по расписанию. В основном покупатели берут товары первой необходимости. Ассортимент? Оказалось, в холодильнике представлен еще тот продукт. КГК выявил нарушения в 139 торговых объектах Гродненской области.

Яна Рогальская, заведующая сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Минской области:

Это что? Я даже не представляю, что это. Это плесень. Продавец жалуется: в магазине мало покупателей. Мол, все дело в конкурентах. Недавно в деревне частник открыл свою торговую точку. Видно, так спешили получить выручку, что забыли об элементарном.

Яна Рогальская:

Подскажите, у вас медицинская справочка есть?

– Так как недавно открылся магазин, еще в процессе. Я еще прохожу медкомиссию.

– По законодательству вообще не имеете право оказывать реализацию продукции без данной справки.