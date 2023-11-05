КГК выявил нарушения в 139 торговых объектах Гродненской области

За тем, как идут дела в торговле, в Беларуси следят на всех уровнях. Обеспечить стабильную ситуацию на потребительском рынке – это в том числе одно из поручений Президента. В 2023 году обстановка улучшилась, уверяют эксперты. Да и жалоб стало меньше. Но в то же время и проблем в ассортименте – от плесени до гнилых овощей. Чем сейчас болеет белорусская торговля, разбирались в программе «Неделя» на СТВ. Уменьшилось количество обращений на рост цен и узкий ассортимент в магазинах – замглавы МАРТ.

Оксана Семашко:

Просроченные пироги и подгнившая капуста. Такие вот продукты мы нашли в одном из сельских магазинов, что, конечно, не радует покупателей. Санитарные нормы, ассортимент, сроки годности товаров. Устранять неполадки в магазинах начали сразу.

Наталья Богдан, ведущий ревизор Комитета государственного контроля Гродненской области:

В ходе мониторинга зачастую выявляются отдельные нарушения и недостатки. Так, в текущем году нарушения были выявлены в 139 торговых объектах области, из которых в 112 магазинах – нарушения правил торговли. Причем из общего количества торговых объектов, в которых были установлены нарушения, в каждом четвертом не соблюдались ассортиментные перечни. То есть в магазине отсутствовали товары, которые постоянно должны быть в продаже.