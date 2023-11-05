КГК выявил нарушения в 139 торговых объектах Гродненской области
За тем, как идут дела в торговле, в Беларуси следят на всех уровнях. Обеспечить стабильную ситуацию на потребительском рынке – это в том числе одно из поручений Президента. В 2023 году обстановка улучшилась, уверяют эксперты. Да и жалоб стало меньше. Но в то же время и проблем в ассортименте – от плесени до гнилых овощей. Чем сейчас болеет белорусская торговля, разбирались в программе «Неделя» на СТВ.
Уменьшилось количество обращений на рост цен и узкий ассортимент в магазинах – замглавы МАРТ.
Оксана Семашко:
Просроченные пироги и подгнившая капуста. Такие вот продукты мы нашли в одном из сельских магазинов, что, конечно, не радует покупателей.
Санитарные нормы, ассортимент, сроки годности товаров. Устранять неполадки в магазинах начали сразу.
Наталья Богдан, ведущий ревизор Комитета государственного контроля Гродненской области:
В ходе мониторинга зачастую выявляются отдельные нарушения и недостатки. Так, в текущем году нарушения были выявлены в 139 торговых объектах области, из которых в 112 магазинах – нарушения правил торговли. Причем из общего количества торговых объектов, в которых были установлены нарушения, в каждом четвертом не соблюдались ассортиментные перечни. То есть в магазине отсутствовали товары, которые постоянно должны быть в продаже.
Василий Михальчик, первый заместитель председателя правления Гродненского облпотребобщества:
Мы посещаем розничные торговые объекты, мониторим, оказываем практическую помощь тем продавцам, которые работают в небольших торговых объектах. В одном лице она и продавец, она где-то, наверное, и разгружает этот товар. Любое заявление, которое сделано сельским населением или городским покупателем, – для нас это проблема. То есть мы тут же реагируем, создается группа, которая выезжает в торговый объект. Случай расследуется и принимаются меры по его устранению.
В сельском магазине нашли продукты с плесенью – и это не деликатес. Подробнее здесь.