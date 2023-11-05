Уменьшилось количество обращений на рост цен и узкий ассортимент в магазинах – замглавы МАРТ

За тем, как идут дела в торговле, в Беларуси следят на всех уровнях. Обеспечить стабильную ситуацию на потребительском рынке – это в том числе одно из поручений Президента. В 2023 году обстановка улучшилась, уверяют эксперты. Да и жалоб стало меньше. Но в то же время и проблем в ассортименте – от плесени до гнилых овощей. Чем сейчас болеет белорусская торговля? В сельском магазине нашли продукты с плесенью – и это не деликатес. Результат проверки в программе «Неделя» на СТВ здесь.

В деревне Бараново местный магазин если не образец, то пример для подражания. К безупречной репутации пришли благодаря неравнодушию и взаимовыручке. Больше всего покупателей приходит во второй половине дня, в пятницу, субботу, предпраздничные дни. В это время в магазине настоящий ажиотаж, к которому здесь готовятся заранее. Стараются всегда быть на связи с покупателями и знать их предпочтения. Как раз тот случай, когда сошлись и спрос, и предложение.

Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Никто тему вот такого оперативного контроля, скажем так, не с целью наказать, привлечь, а чтобы упредить ситуацию, не ослабевал. Обращений граждан по поводу наличия ассортимента товаров, какого-то узкого ассортимента практически нет либо очень мало. Что касается роста цен, практически тоже сейчас такие обращения исключены.