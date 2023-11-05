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Уменьшилось количество обращений на рост цен и узкий ассортимент в магазинах – замглавы МАРТ

05 ноября 2023 18:17
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За тем, как идут дела в торговле, в Беларуси следят на всех уровнях. Обеспечить стабильную ситуацию на потребительском рынке – это в том числе одно из поручений Президента. В 2023 году обстановка улучшилась, уверяют эксперты. Да и жалоб стало меньше. Но в то же время и проблем в ассортименте – от плесени до гнилых овощей. Чем сейчас болеет белорусская торговля?

В сельском магазине нашли продукты с плесенью – и это не деликатес. Результат проверки в программе «Неделя» на СТВ здесь.

Уменьшилось количество обращений на рост цен и узкий ассортимент в магазинах – замглавы МАРТ-1

В деревне Бараново местный магазин если не образец, то пример для подражания. К безупречной репутации пришли благодаря неравнодушию и взаимовыручке. Больше всего покупателей приходит во второй половине дня, в пятницу, субботу, предпраздничные дни. В это время в магазине настоящий ажиотаж, к которому здесь готовятся заранее. Стараются всегда быть на связи с покупателями и знать их предпочтения. Как раз тот случай, когда сошлись и спрос, и предложение.

Уменьшилось количество обращений на рост цен и узкий ассортимент в магазинах – замглавы МАРТ-4

Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Никто тему вот такого оперативного контроля, скажем так, не с целью наказать, привлечь, а чтобы упредить ситуацию, не ослабевал. Обращений граждан по поводу наличия ассортимента товаров, какого-то узкого ассортимента практически нет либо очень мало. Что касается роста цен, практически тоже сейчас такие обращения исключены.

Уменьшилось количество обращений на рост цен и узкий ассортимент в магазинах – замглавы МАРТ-7

Пристальный контроль и работа над ошибками продолжатся в масштабах локальных и в государственных. Об этом неоднократно говорил и глава государства. Белорусы не будут наказаны рублем по вине тех, кто хочется залезть к нам в карман или нажиться на мировой финансовой нестабильности.

КГК выявил нарушения в 139 торговых объектах Гродненской области.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Оксана Семашко # Наталья Василевская # Фотофакт

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