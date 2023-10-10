В России появится новая идеология? Вот что на это ответила политолог Виктория Федосова

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Дугин предлагает четвертую политическую теорию. В России появится идеология? Видит ли она очертания этой идеологии сейчас?

Виктория Федосова, заместитель директора ИСИП РУДН, политолог:

Знаете, я так полагаю, что у нас нет фиксации ее на бумаге. Мы зафиксировали максимум, предел, на котором наше общество могло сойтись – традиционные ценности, которые перечислены: семья, брак, отрицание новых веяний западной культуры, созидательный труд. В принципе, вещи, которые близки и белорусам. Там и коллективизм упомянут, несмотря на то что есть резко православные нотки, но и красная идея отражена. Противоречий особых там не видно. В целом наше государство не готово пока заявить, что вот, эта наша идеология. Потому что как только вы фиксируете что-то, как только это не развивается в живой дискуссии – каждый раз с точки зрения науки, идеологии как научного знания, выработанного уже посредством социальной практики и дискуссии, как только это фиксируется, сразу же поднимается большое количество критики и вопросов – нам эта идеология не подходит. И мы сами бы подставились под то, что эту бы идеологию начали копать. Поэтому диалектически может быть и хорошо, что процесс идет постоянно, поступательно развиваясь. И эти основы каждый раз проходят внутреннюю рефлексию в социально-информационном пространстве, в академической среде. Наверное, это и хорошо. Я предлагаю под таким углом взглянуть.

Читайте также:

«Есть много интересных персонажей, которые переобулись». Никита Рачиловский о фуд-блогере «Кокобай»

Партия от оппозиции взяла большинство на парламентских выборах в Словакии. Комментарий местного политика

Рачиловский: Лукашенко – настоящий дипломат, который думает, как бы в регионе была стабильность