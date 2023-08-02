«Мы должны придерживаться рамок, которые выстроим». Есть ли в ШОС единая идеология?

В отличие от мелкого Запада белорусская молодежь мыслит масштабно, геополитически. ШОС и какие выгоды для этого Беларуси? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас есть такие аспекты, как идеология ШОС, идеология глобального противостояния? Мы сейчас переходим от французской, английской литературы на Конфуция?
Марина Камлюк, заведующий отделом библиотечного маркетинга Минской районной центральной библиотеки:
Мы тоже общие цели рассматриваем. Мы против экстремизма, против сепаратизма. Мы все это защищаем и рассматриваем. Идеологию сложно поделить. Все равно идеология у каждого своя останется. Мы должны придерживаться рамок, которые выстроим.
Читайте также:
Экспорт, поддержка и обмен опытом. Вот какие возможности откроются перед Беларусью при членстве в ШОС
«Не настолько еще развита система взаимоотношений». Не преувеличиваем ли мы значение членства Беларуси в ШОС?
Из-за чего девушки хотят аборты? Рассказала студентка педагогического университета