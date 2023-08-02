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«Мы должны придерживаться рамок, которые выстроим». Есть ли в ШОС единая идеология?

02 августа 2023 17:53
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В отличие от мелкого Запада белорусская молодежь мыслит масштабно, геополитически. ШОС и какие выгоды для этого Беларуси? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Григорий Азаренок, СТВ:
У нас есть такие аспекты, как идеология ШОС, идеология глобального противостояния? Мы сейчас переходим от французской, английской литературы на Конфуция?

«Мы должны придерживаться рамок, которые выстроим». Есть ли в ШОС единая идеология? -1

Марина Камлюк, заведующий отделом библиотечного маркетинга Минской районной центральной библиотеки:
Мы тоже общие цели рассматриваем. Мы против экстремизма, против сепаратизма. Мы все это защищаем и рассматриваем. Идеологию сложно поделить. Все равно идеология у каждого своя останется. Мы должны придерживаться рамок, которые выстроим.

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# Шанхайская организация сотрудничества # Григорий Азарёнок

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