«В ресторан не пойдёшь». Где найти развлечения мамам с маленькими детьми?
Индустрия развлечений. Сегодня есть масса вариантов, как хорошо провести время и отдохнуть. Предложения на любой вкус и кошелек – от различных мастер-классов до экстрима. О том, почему при таком огромном выборе некоторые сетуют, что некуда сходить, и как незабываемо провести свой досуг, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Молодые мамы в декрете. Зачастую я сама сталкивалась с такой проблемой.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Тогда сразу у тебя появился TikTok.
Алеся Лакина:
TikTok, да. Я развлекалась как раз в соцсетях. Вы положительно или отрицательно к этому относитесь?
Юлия Самусенко:
Может быть среди вас вообще есть блогеры, которые уделяют свое время этой деятельности? Кто-то может поделиться своей историей?
Алеся Лакина:
Я стала блогером, потому что действительно маме в декретном отпуске с маленькими детьми некуда пойти. В ресторан не пойдешь, потому что там ребенок начнет плакать, еще что-то. В последнее время начало много появляться каких-то детских зон, но опять же не везде. Как быть мамам с маленькими детьми, сидеть дома?
Денис Зосик, режиссер, видеопродюсер, владелец минского передвижного планетария:
В планетарий нужно идти, я считаю.
Юлия Самусенко:
В планетарии действительно интересно.
Алеся Лакина:
С грудничком?
Денис Зосик:
Да, он будет чилить, отдыхать под звездами.
Алеся Лакина:
Я даже один раз пошла с грудничком в кинотеатр. На мое удивление, она спала весь сеанс.
Юлия Самусенко:
Видишь, так что не такой уж неинтересный вариант – с грудничком в планетарий.
Алеся Лакина:
Есть неспокойные дети.
Elen, певица, основательница ивент-агентства:
Если вариант: ребеночка оставить папе.
Алеся Лакина:
Если нет вариантов? Нет папы, допустим. Бывают же такие.
Дарья Леонович, директор кулинарной школы:
Есть здоровские семейные кафе, где организовывается.
Юлия Самусенко:
Не только ты одна придешь с грудничком.
Дарья Леонович:
Есть вообще, кстати, очень классный «Мамский Дом», по-моему, так их можно найти. Они организовывают. Я еще в декрете была, мы уже какие-то тусовочки организовывали. Сейчас у них свое пространство, где проводят огромное количество занятий.
Elen:
Художественный музей – кстати, там тоже есть курсы по рисованию. Мамы приходят с маленькими.
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