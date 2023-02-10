«В ресторан не пойдёшь». Где найти развлечения мамам с маленькими детьми?

Индустрия развлечений. Сегодня есть масса вариантов, как хорошо провести время и отдохнуть. Предложения на любой вкус и кошелек – от различных мастер-классов до экстрима. О том, почему при таком огромном выборе некоторые сетуют, что некуда сходить, и как незабываемо провести свой досуг, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Молодые мамы в декрете. Зачастую я сама сталкивалась с такой проблемой.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Тогда сразу у тебя появился TikTok.

Алеся Лакина:

TikTok, да. Я развлекалась как раз в соцсетях. Вы положительно или отрицательно к этому относитесь?

Юлия Самусенко:

Может быть среди вас вообще есть блогеры, которые уделяют свое время этой деятельности? Кто-то может поделиться своей историей?

Алеся Лакина:

Я стала блогером, потому что действительно маме в декретном отпуске с маленькими детьми некуда пойти. В ресторан не пойдешь, потому что там ребенок начнет плакать, еще что-то. В последнее время начало много появляться каких-то детских зон, но опять же не везде. Как быть мамам с маленькими детьми, сидеть дома?