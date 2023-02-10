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Кто самая дорогая белорусская звезда? Спросили у основательницы ивент-агентства

10 февраля 2023 17:52
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Индустрия развлечений. Сегодня есть масса вариантов, как хорошо провести время и отдохнуть. Предложения на любой вкус и кошелек – от различных мастер-классов до экстрима. О том, почему при таком огромном выборе некоторые сетуют, что некуда сходить, и как незабываемо провести свой досуг, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какая самая дорогая белорусская звезда у нас?

Кто самая дорогая белорусская звезда? Спросили у основательницы ивент-агентства-1

Elen, певица, основательница ивент-агентства:
Скажем так, в Беларуси у нас звезд не так много. Где-то они выступают за одну сумму, где-то – абсолютно за другую.

Алеся Лакина:
Для меня за какую сумму самая дорогая?

Elen:
Для вас сделаем недорого.

Алеся Лакина:
Кто самая дорогая звезда для меня?

Elen:
У нас сейчас очень любят приглашать группу «Ауру», Солодуха – тоже вариант беспроигрышный.

Это полет души. Что такое арт-вечеринки и как они проходят – подробнее здесь.

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# Белорусские исполнители # общество # Алеся Лакина # Elen # Юлия Быкова # Александр Солодуха # Фотофакт

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