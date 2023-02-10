Кто самая дорогая белорусская звезда? Спросили у основательницы ивент-агентства

Индустрия развлечений. Сегодня есть масса вариантов, как хорошо провести время и отдохнуть. Предложения на любой вкус и кошелек – от различных мастер-классов до экстрима. О том, почему при таком огромном выборе некоторые сетуют, что некуда сходить, и как незабываемо провести свой досуг, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какая самая дорогая белорусская звезда у нас?