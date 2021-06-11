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«В регионы важно, наверное, везти авторскую журналистику». Зачем команда СТВ ездила в Лепель?

11 июня 2021 15:46
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Новости Беларуси. Чего не хватает региональным СМИ и как небольшим изданиям выдержать конкуренцию на медиарынке – эти вопросы обсудили 14 июня в Лепеле. Там прошла выездная летучка главных редакторов Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В регионы важно, наверное, везти авторскую журналистику». Зачем команда СТВ ездила в Лепель?-1

Своим опытом поделилась и команда телеканала СТВ. Творческая группа «Столичного телевидения» – ведущие Григорий Азаренок, Юлия Артюх и Алена Родовская – обратила особое внимание на авторскую журналистику. Ведь сейчас, когда аудитория не страдает от недостатка информации, именно личное видение и мнение публициста становятся востребованным медиапродуктом.

«В регионы важно, наверное, везти авторскую журналистику». Зачем команда СТВ ездила в Лепель?-4

Кроме того, это и возможность присоединиться к глубокому осмыслению происходящего. Еще один очевидный, но нередко забываемый региональными СМИ совет – использовать в работе современные мессенджеры.

«В регионы важно, наверное, везти авторскую журналистику». Зачем команда СТВ ездила в Лепель?-7

Юлия Артюх, ведущая СТВ:
Я считаю, что в регионы важно, наверное, везти эту авторскую журналистику, чтобы было компетентное мнение автора, чтобы он был читаем, чтобы прислушивались к нему. Это необходимый, на мой взгляд, во всей этой информационной войне компонент.

«В регионы важно, наверное, везти авторскую журналистику». Зачем команда СТВ ездила в Лепель?-10

Алена Родовская, ведущая СТВ:
Мне было очень интересно послушать истории, что делали, как работают сейчас, о чем думают, потому что мне это очень сильно откликается. Конечно, хотелось помочь в каких-то вопросах, как мы это делали, рассказав личные истории.

«В регионы важно, наверное, везти авторскую журналистику». Зачем команда СТВ ездила в Лепель?-13

Еще одной темой встречи стала реализация государственной политики и взаимодействие с региональными СМИ.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Юлия Артюх # Алена Родовская # Григорий Азарёнок # Кирилл Казаков # Фотофакт

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