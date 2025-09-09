Спецслужбы Польши вышли из-под контроля страны

По его словам, Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности и Агентство разведки фактически стали государством в государстве. Так, их руководители передают президенту и премьер-министру только ту информацию, которую сами считают нужной. Более того, власти не могут проконтролировать финансы спецслужб.