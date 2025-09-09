Прямой эфир

Спецслужбы Польши вышли из-под контроля страны

09 сентября 2025 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше разгорается громкий скандал. Глава Верховной контрольной палаты заявил, что спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецслужбы Польши вышли из-под контроля страны-2

По его словам, Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности и Агентство разведки фактически стали государством в государстве. Так, их руководители передают президенту и премьер-министру только ту информацию, которую сами считают нужной. Более того, власти не могут проконтролировать финансы спецслужб.

# Польша

Другие новости рубрики

Все новости
Забастовка спровоцировала транспортный коллапс в Лондоне
09 сентября 2025 06:30

Забастовка спровоцировала транспортный коллапс в Лондоне

В Непале во время протестов погибли 16 человек
09 сентября 2025 05:52

В Непале во время протестов погибли 16 человек

В Литве стартовали очередные военные учения НАТО
08 сентября 2025 17:50

В Литве стартовали очередные военные учения НАТО