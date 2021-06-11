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Игорь Луцкий: Создаётся впечатление, что они делают план «Ост-2», и он уже реализуется

11 июня 2021 15:21
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Новости Беларуси. В Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Торжественная встреча, участие в которой приняли ветераны, представители власти и общественных организаций, состоялась на железнодорожном вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий: Создаётся впечатление, что они делают план «Ост-2», и он уже реализуется-1

В передвижном музее 12 вагонов, каждый из которых рассказывает о событиях военного времени.

Все можно трогать, эпоха от 1941 до 1945-го. Вот что говорит о «Поезде победы» координатор команды «Невский баталист»

Игорь Луцкий: Создаётся впечатление, что они делают план «Ост-2», и он уже реализуется-4

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы в какой-то момент начали отвечать на один вопрос «что это было?», но не отвечали на вопрос «почему?» Молодому поколению нужно давать ответ на вопрос «почему?», и тогда они поймут, почему независимость, почему суверенитет, почему мы должны чтить память. То, что происходит сейчас с нами, с белорусами, то, что делает с нами коллективный Запад… Знаете, был план «Ост». У меня создается впечатление, что они делают план «Ост-2», и он уже реализуется. Мы не должны допустить.

Игорь Луцкий: Создаётся впечатление, что они делают план «Ост-2», и он уже реализуется-7

В столице интерактивная выставка пробудет три дня. Затем отправится в дорогу с остановками в Орше, Витебске, Полоцке, Гродно, Бресте, Гомеле и Могилеве. Предполагается, что до 28 июня экспозицию посетят не менее 16 тысяч человек. «Поезд Победы» – совместный белорусско-российский проект, который приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны и реализуется в рамках объявленного в Беларуси Года народного единства.

# Международная политика # общество # Игорь Луцкий # Фотофакт

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