Игорь Луцкий: Создаётся впечатление, что они делают план «Ост-2», и он уже реализуется

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы в какой-то момент начали отвечать на один вопрос «что это было?», но не отвечали на вопрос «почему?» Молодому поколению нужно давать ответ на вопрос «почему?», и тогда они поймут, почему независимость, почему суверенитет, почему мы должны чтить память. То, что происходит сейчас с нами, с белорусами, то, что делает с нами коллективный Запад… Знаете, был план «Ост». У меня создается впечатление, что они делают план «Ост-2», и он уже реализуется. Мы не должны допустить.