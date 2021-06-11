Игорь Луцкий: Создаётся впечатление, что они делают план «Ост-2», и он уже реализуется
Новости Беларуси. В Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Торжественная встреча, участие в которой приняли ветераны, представители власти и общественных организаций, состоялась на железнодорожном вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы в какой-то момент начали отвечать на один вопрос «что это было?», но не отвечали на вопрос «почему?» Молодому поколению нужно давать ответ на вопрос «почему?», и тогда они поймут, почему независимость, почему суверенитет, почему мы должны чтить память. То, что происходит сейчас с нами, с белорусами, то, что делает с нами коллективный Запад… Знаете, был план «Ост». У меня создается впечатление, что они делают план «Ост-2», и он уже реализуется. Мы не должны допустить.
В столице интерактивная выставка пробудет три дня. Затем отправится в дорогу с остановками в Орше, Витебске, Полоцке, Гродно, Бресте, Гомеле и Могилеве. Предполагается, что до 28 июня экспозицию посетят не менее 16 тысяч человек. «Поезд Победы» – совместный белорусско-российский проект, который приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны и реализуется в рамках объявленного в Беларуси Года народного единства.