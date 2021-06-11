«Берём стакан муки и стакан соли». Съездили в лагерь для самых маленьких и узнали рецепт цветного теста для лепки

Новости Беларуси. В лагерях Минской области за первую смену оздоровятся более 31 тысячи детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего работают 670 оздоровительных лагерей, 34 из них с круглосуточным пребыванием. Все они разнопрофильные. Есть творческие, оборонно-спортивные, трудовые. В Березинском районе для детей устроили настоящую патриотическую смену. Подробности у Алеси Ивановой.

Алеся Иванова, корреспондент:

В Березино будут работать 18 дневных и 6 круглосуточных оздоровительных лагерей, а это более тысячи детей. К слову, каждый лагерь уникален, есть спортивные, труда и отдыха. Кстати, один из самых популярных – лагерь на базе начальной школы № 1 в Березино.

Лагерь под названием «Дружный», в котором отдыхают дети, этим летом присоединился к патриотической акции «Беларусь в моем сердце». Для учеников начальной школы организуют различные тематические мероприятия. А 11 июня здесь особый день – малой родины, с викторинами, конкурсами и мастер-классами. Для детей подготовили виртуальную экскурсию по родному городу, а также игру-путешествие по Беларуси.

Мы разговаривали про Беларусь. Наверное, невозможно высказать любовь к родному краю лучше, чем через поэзию. Ребята с удовольствием смогли поучаствовать в конкурсе чтецов, каждый рассказал свой любимый стих на родном языке.