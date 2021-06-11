Прямой эфир

«Берём стакан муки и стакан соли». Съездили в лагерь для самых маленьких и узнали рецепт цветного теста для лепки

11 июня 2021 15:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В лагерях Минской области за первую смену оздоровятся более 31 тысячи детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего работают 670 оздоровительных лагерей, 34 из них с круглосуточным пребыванием. Все они разнопрофильные. Есть творческие, оборонно-спортивные, трудовые. В Березинском районе для детей устроили настоящую патриотическую смену.

Подробности у Алеси Ивановой.

«Берём стакан муки и стакан соли». Съездили в лагерь для самых маленьких и узнали рецепт цветного теста для лепки-1

Алеся Иванова, корреспондент:
В Березино будут работать 18 дневных и 6 круглосуточных оздоровительных лагерей, а это более тысячи детей. К слову, каждый лагерь уникален, есть спортивные, труда и отдыха. Кстати, один из самых популярных – лагерь на базе начальной школы № 1 в Березино.

«Берём стакан муки и стакан соли». Съездили в лагерь для самых маленьких и узнали рецепт цветного теста для лепки-4

Лагерь под названием «Дружный», в котором отдыхают дети, этим летом присоединился к патриотической акции «Беларусь в моем сердце». Для учеников начальной школы организуют различные тематические мероприятия. А 11 июня здесь особый день – малой родины, с викторинами, конкурсами и мастер-классами. Для детей подготовили виртуальную экскурсию по родному городу, а также игру-путешествие по Беларуси.

«Берём стакан муки и стакан соли». Съездили в лагерь для самых маленьких и узнали рецепт цветного теста для лепки-7

Мы разговаривали про Беларусь.

Наверное, невозможно высказать любовь к родному краю лучше, чем через поэзию. Ребята с удовольствием смогли поучаствовать в конкурсе чтецов, каждый рассказал свой любимый стих на родном языке.

«Берём стакан муки и стакан соли». Съездили в лагерь для самых маленьких и узнали рецепт цветного теста для лепки-10

І хоць сягоння яшчэ малы,
Але скажу: я родам з племя непакорных
I прад бядой не задрыжу!

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Алеся Иванова # Зарина Дубовик # Алла Борисёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Какое бы ни было отношение к руководству страны, простые люди не должны страдать». Что минчане говорят о санкциях?
11 июня 2021 15:30

«Какое бы ни было отношение к руководству страны, простые люди не должны страдать». Что минчане говорят о санкциях?

Игорь Луцкий: Создаётся впечатление, что они делают план «Ост-2», и он уже реализуется
11 июня 2021 15:21

Игорь Луцкий: Создаётся впечатление, что они делают план «Ост-2», и он уже реализуется

«Фактически фазы развития растений выравниваются». В Минской области завершают первый укос трав
11 июня 2021 14:59

«Фактически фазы развития растений выравниваются». В Минской области завершают первый укос трав