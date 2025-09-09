Первые биржевые торги свежими яблоками прошли на БУТБ

Торги провели по просьбе покупателя, которым выступило одно из ведущих кондитерских предприятий. Принять участие могли все аккредитованные производители. В этом году также впервые заключены сделки по закупке шпината, замороженных вишни и клубники, сушеных грибов, томатной пасты и пектина, а также семян тыквы.

Оксана Богдасарова, начальник управления торгов сельхозпродукцией Белорусской универсальной товарной биржи:

И в большинстве своих случаев первым шагом для совершения сделок на данном направлении – это является размещение заявки на покупку от нашего покупателя. И затем уже производится работа с продавцами и поставщиками для финального этапа, когда уже биржевые торги заканчиваются сделками.

Торги овощами и фруктами проходят два раза в неделю. С начала года товарооборот сельскохозяйственного сегмента превысил 70 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем за тот же период 2024-го.