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Первые биржевые торги свежими яблоками прошли на БУТБ

09 сентября 2025 07:01
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Необычная сделка. На Белорусской универсальной товарной бирже впервые продали свежие яблоки. Свыше 100 тонн реализовано для внутреннего рынка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые биржевые торги свежими яблоками прошли на БУТБ-2

Торги провели по просьбе покупателя, которым выступило одно из ведущих кондитерских предприятий. Принять участие могли все аккредитованные производители. В этом году также впервые заключены сделки по закупке шпината, замороженных вишни и клубники, сушеных грибов, томатной пасты и пектина, а также семян тыквы. 

Первые биржевые торги свежими яблоками прошли на БУТБ-4

Оксана Богдасарова, начальник управления торгов сельхозпродукцией Белорусской универсальной товарной биржи:
И в большинстве своих случаев первым шагом для совершения сделок на данном направлении – это является размещение заявки на покупку от нашего покупателя. И затем уже производится работа с продавцами и поставщиками для финального этапа, когда уже биржевые торги заканчиваются сделками.

Торги овощами и фруктами проходят два раза в неделю. С начала года товарооборот сельскохозяйственного сегмента превысил 70 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем за тот же период 2024-го. 

# Торговля # Торговля в Беларуси # Оксана Богдасарова

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