Председатели Следственных комитетов Беларуси и России приняли участие в научной конференции в Минске

Новости Беларуси. Совместная борьба за национальную безопасность. С учетом современных геополитических вызовов и стремительной цифровизации преступного мира. О трансформации следственных органов 23 июня говорили на Международной научно-практической конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи Беларуси и России за круглым столом обсуждали актуальные аспекты деятельности, с акцентом на наиболее чувствительные моменты. Это борьба с преступностью в сфере высоких технологий, экстремизмом. Следственные органы двух стран работу на перспективу выстраивают в единстве трех составляющих: науки, образования и практики. Именно в таком ключе необходимо готовить новую смену сотрудников.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России:

Надо, наверное, по-новому готовить будущих следователей, осваивать новые технические параметры, новую технику, чтобы наши криминалисты, новое поколение, успешно владели новыми технологиями. И, конечно, нужно говорить о специфике расследования очень тяжелых преступлений.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Это и экстремизм, терроризм. Будут затронуты вопросы закрепления, увековечивания исторической памяти – у нас общая история, общие проблемы. И следствие должно быть на передовой по увековечиванию этой памяти.