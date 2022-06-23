Александр Осенко: «СТВ – это очень дерзкая журналистика, с зубами»

Новости Беларуси. Продвижение контента в интернет-пространстве, создание медиахолдингов на базе нескольких газет, внедрение информационных технологий и развитие авторских блогов. В Витебске состоялось одно из знаковых мероприятий в медиасфере – II Форум медийного сообщества Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

СТВ – это очень дерзкая журналистика, с зубами. И понятно, что работать с такими зубами на чужом поле – это довольно-таки сложно. Да, понятно, банят, как я и говорю, выключают, блокируют – назовем это как угодно. Но мы все равно продолжаем это делать. И мы оставим эту же тему, оставим эту же журналистику за нами.