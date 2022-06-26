В расстреле мирного населения участвовали украинские полицейские, бандеровцы. О каких уроках истории помнят в Беларуси?

Новости Беларуси. То, как мы относимся к истории, особенно диссонирует с событиями, происходящими у наших соседей. В Прибалтике, Польше, Украине один за другим склоняют головы советские солдаты из бронзы, гранита и камня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В отдельных странах есть целые программы по разрушению военных монументов той эпохи. В некоторых случаях власти намерены даже перенести останки погибших солдат. Тотальная война с историей, безжалостная и беспощадная.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Курган в Малоритском районе. На этой лесной поляне покоится 101 человек. Это семьи защитников Брестской крепости. Они были убиты на этом месте осенью 1942-го.

На этом месте фашисты расстреляли местных жителей и закопали в двух ямах. Уже после войны здесь были установлены могильные кресты, а в 1980 году останки погибших перезахоронили и в 35-летний юбилей Победы открыли этот курган.