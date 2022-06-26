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В расстреле мирного населения участвовали украинские полицейские, бандеровцы. О каких уроках истории помнят в Беларуси?

26 июня 2022 17:27
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Новости Беларуси. То, как мы относимся к истории, особенно диссонирует с событиями, происходящими у наших соседей. В Прибалтике, Польше, Украине один за другим склоняют головы советские солдаты из бронзы, гранита и камня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В отдельных странах есть целые программы по разрушению военных монументов той эпохи. В некоторых случаях власти намерены даже перенести останки погибших солдат. Тотальная война с историей, безжалостная и беспощадная.

В расстреле мирного населения участвовали украинские полицейские, бандеровцы. О каких уроках истории помнят в Беларуси?-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Курган в Малоритском районе. На этой лесной поляне покоится 101 человек. Это семьи защитников Брестской крепости. Они были убиты на этом месте осенью 1942-го.

На этом месте фашисты расстреляли местных жителей и закопали в двух ямах. Уже после войны здесь были установлены могильные кресты, а в 1980 году останки погибших перезахоронили и в 35-летний юбилей Победы открыли этот курган.

В расстреле мирного населения участвовали украинские полицейские, бандеровцы. О каких уроках истории помнят в Беларуси?-4

Анатолий Никончук, председатель Совета ветеранов Чернянского сельского исполнительного комитета:
История повторяется как-то. Большую помощь, такую резко отрицательную помощь, в расстреле мирного населения, семей защитников Брестской крепости оказали украинские полицейские, которые здесь тоже были. Это бандеровцы те самые. В основном они уничтожали местное население.

В расстреле мирного населения участвовали украинские полицейские, бандеровцы. О каких уроках истории помнят в Беларуси?-7

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки. Читайте здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Глеб Прокофьев # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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