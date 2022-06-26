«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки

Новости Беларуси. То, как мы относимся к истории, особенно диссонирует с событиями, происходящими у наших соседей. В Прибалтике, Польше, Украине один за другим склоняют головы советские солдаты из бронзы, гранита и камня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В отдельных странах есть целые программы по разрушению военных монументов той эпохи. В некоторых случаях власти намерены даже перенести останки погибших солдат. Тотальная война с историей, безжалостная и беспощадная. Мы же, напротив, боремся за каждый монумент, связывающий нас с историей. В Беларуси – тысячи небольших братских могил и обелисков. Для местных жителей эти места представляют особую ценность. В памятный рейд отправился наш корреспондент Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Для памяти нет преград. Чтобы добраться до этих мест, белорусы готовы пробираться через поля и заросли, идти по лесным тропам, а иногда даже преодолевать болота. Каким бы тернистым ни был путь к этим святым островкам, он не останавливает душевный порыв благодарных наследников Победы.

Сейчас этот монумент находится в 3 километрах от ближайшего населенного пункта, а в военные годы здесь был хутор. Но сегодня от него не осталось и следа.

Галина Коленда, староста деревни Малые Радваничи:

Буквально на этом месте было несколько домиков, люди здесь проживали, это на данный момент большой лес.

Памятный знак воздвигли в 1976 году, и с тех пор его вид не изменился. Здесь захоронены семьи партизанских связных, расстрелянных фашистами в 1942-м. Всего семь человек, из них один – ребенок. К слову, именно на этом месте находился дом одного из партизанов. Галина Коленда:

Гаврилюк был и лесничим этого леса, он знал, где и что. Со слов моей бабушки, они здесь укрывали даже тех, кто из Брестской крепости уходил, оказывали какую-то помощь. Естественно, есть люди, которые доложили, чем он здесь занимается, конечно, как любители выслужиться перед тем, перед кем нужно. Также за свою военную, партизанскую деятельность поплатился и Гаврилюк.

Глеб Прокофьев:

Природа также увековечила память погибших в этой войне. Рядом с обелиском выросло дерево – бук с шестью стволами. Каждый из них как символ покоящихся в этой земле. К слову, этот экземпляр рода широколиственных деревьев единственный в округе. Объяснение этому факту не могут найти даже лесники. Кстати, они также преданно ухаживают за памятными местами.

Анна Тарасюк, мастер леса Муховецкого лесничества:

Трудностей с этим нет. В данном случае у нас ежегодно, когда большие ветра, и вообще часто производится уборка леса от захламленности, то есть убираются опасные деревья, производится очистка от ветвей, косят траву. С этим всем помогает школа.

Наталья Корецкая, учитель истории средней школы деревни Большие Радваничи:

Памятник закреплен за нашей школой, и дети всегда обязательно убирают здесь, не только к 9 Мая, Дню освобождения Беларуси. На территории сельского совета у нас их много, и всех их мы стараемся поддерживать в надлежащем виде.

Только на территории этого сельсовета 12 памятных мемориалов, и все они находятся в таких живописных местах, вдалеке от деревень. Но расстояние не останавливает местных жителей отдать дань памяти своим землякам.

Наталья Драневич, председатель Радваничского сельского исполнительного комитета:

Конечно, все жители знают, все видели эти памятники, мероприятия проходят 9 Мая, в День Независимости у нас будет на таких памятных местах. Ухаживаем. Территория памятников закреплена за всеми предприятиями, которые находятся на территории.

Нина Шевченя, председатель первичной ветеранской организации Радваничского сельского исполнительного комитета:

12 памятников, в них захоронены 148 человек, из них 45 человек неизвестны. Работаем вместе со школой, сельский совет. Пытаемся собрать, кто именно похоронен.

Глеб Прокофьев:

Курган в Малоритском районе. На этой лесной поляне покоится 101 человек. Это семьи защитников Брестской крепости. Они были убиты на этом месте осенью 1942-го. На этом месте фашисты расстреляли местных жителей и закопали в двух ямах. Уже после войны здесь были установлены могильные кресты, а в 1980 году останки погибших перезахоронили и в 35-летний юбилей Победы открыли этот курган. В расстреле мирного населения участвовали украинские полицейские, бандеровцы. О каких уроках истории помнят в Беларуси? Читайте здесь.

И этот мемориал также не забыт. В лесу между двух деревень очередной субботник провели ученики местной школы. Историю своего края они учат не только по учебникам. Новые подробности военного лихолетья узнают с исторических мест. И эти истории о подвигах земляков западают глубоко в душу.

Виктория Сушкова, ученица Чернянской средней школы:

Я считаю, что важно ухаживать за такими местами, потому что наши родные и близкие, которые погибли в Великой Отечественной войне, они очищали наши края родные от зла, которое пришло на наши земли. И мы тоже должны заботиться об этой земле, чтобы они отдыхали в мире, спокойствии и видели, что мы помним о них.

Александр Мерчук, выпускник Чернянской средней школы:

Помнить нашу историю, ведь человечество, которое забыло историю, не может иметь будущего. Мы должны отдавать дань памяти тем, кто завоевал нам мирное небо.

Анатолий Никончук:

Фашистами была разработана операция под названием «Треугольник» по уничтожению трех населенных пунктов – Заболотье, Борки и Борисовка. Заболотье и Борки – в Малоритском районе, а Борисовка – в Кобринском районе. Эти три деревни были уничтожены, потому что там находились партизанские отряды. Пришли немцы и в деревню Малиновка. За связь с партизанами каратели расстреляли и сожгли в сарае девять человек. После 1945-го местные жители перезахоронили своих родных и близких.

Евгения Водчук, жительница деревни Малиновка:

С детства мы чтим эту могилу, даже маленькими детьми. Здесь росла очень-очень красивая вишня, но мы, дети, никто не вырвал этой вишенки, потому что мы знали, что здесь лежат сожженные наши родственники.

Сегодня в Малиновке восемь жилых домов, и каждый из жителей очень трепетно относится к этой могиле. Лет десять назад за свои деньги малиновцы здесь установили памятную гранитную плиту. Сегодня ухаживают за мемориалом всей деревней, и стар, и млад. Евгения Водчук:

И в настоящий день мы поддерживаем тут порядок. И будем поддерживать, пока будут наши силы.