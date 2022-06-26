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«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки

26 июня 2022 17:27
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Новости Беларуси. То, как мы относимся к истории, особенно диссонирует с событиями, происходящими у наших соседей. В Прибалтике, Польше, Украине один за другим склоняют головы советские солдаты из бронзы, гранита и камня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В отдельных странах есть целые программы по разрушению военных монументов той эпохи. В некоторых случаях власти намерены даже перенести останки погибших солдат. Тотальная война с историей, безжалостная и беспощадная.

Мы же, напротив, боремся за каждый монумент, связывающий нас с историей. В Беларуси – тысячи небольших братских могил и обелисков. Для местных жителей эти места представляют особую ценность.

В памятный рейд отправился наш корреспондент Глеб Прокофьев.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Для памяти нет преград. Чтобы добраться до этих мест, белорусы готовы пробираться через поля и заросли, идти по лесным тропам, а иногда даже преодолевать болота. Каким бы тернистым ни был путь к этим святым островкам, он не останавливает душевный порыв благодарных наследников Победы.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-4

Сейчас этот монумент находится в 3 километрах от ближайшего населенного пункта, а в военные годы здесь был хутор. Но сегодня от него не осталось и следа.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-7

Галина Коленда, староста деревни Малые Радваничи:
Буквально на этом месте было несколько домиков, люди здесь проживали, это на данный момент большой лес.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-10

Памятный знак воздвигли в 1976 году, и с тех пор его вид не изменился. Здесь захоронены семьи партизанских связных, расстрелянных фашистами в 1942-м. Всего семь человек, из них один – ребенок. К слову, именно на этом месте находился дом одного из партизанов.

Галина Коленда:
Гаврилюк был и лесничим этого леса, он знал, где и что. Со слов моей бабушки, они здесь укрывали даже тех, кто из Брестской крепости уходил, оказывали какую-то помощь. Естественно, есть люди, которые доложили, чем он здесь занимается, конечно, как любители выслужиться перед тем, перед кем нужно. Также за свою военную, партизанскую деятельность поплатился и Гаврилюк.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-13

Глеб Прокофьев:
Природа также увековечила память погибших в этой войне. Рядом с обелиском выросло дерево – бук с шестью стволами. Каждый из них как символ покоящихся в этой земле.

К слову, этот экземпляр рода широколиственных деревьев единственный в округе. Объяснение этому факту не могут найти даже лесники. Кстати, они также преданно ухаживают за памятными местами.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-16

Анна Тарасюк, мастер леса Муховецкого лесничества:
Трудностей с этим нет. В данном случае у нас ежегодно, когда большие ветра, и вообще часто производится уборка леса от захламленности, то есть убираются опасные деревья, производится очистка от ветвей, косят траву. С этим всем помогает школа.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-19

Наталья Корецкая, учитель истории средней школы деревни Большие Радваничи:
Памятник закреплен за нашей школой, и дети всегда обязательно убирают здесь, не только к 9 Мая, Дню освобождения Беларуси. На территории сельского совета у нас их много, и всех их мы стараемся поддерживать в надлежащем виде.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-22

Только на территории этого сельсовета 12 памятных мемориалов, и все они находятся в таких живописных местах, вдалеке от деревень. Но расстояние не останавливает местных жителей отдать дань памяти своим землякам.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-25

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-27

Наталья Драневич, председатель Радваничского сельского исполнительного комитета:
Конечно, все жители знают, все видели эти памятники, мероприятия проходят 9 Мая, в День Независимости у нас будет на таких памятных местах. Ухаживаем. Территория памятников закреплена за всеми предприятиями, которые находятся на территории.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-30

Нина Шевченя, председатель первичной ветеранской организации Радваничского сельского исполнительного комитета:
12 памятников, в них захоронены 148 человек, из них 45 человек неизвестны. Работаем вместе со школой, сельский совет. Пытаемся собрать, кто именно похоронен.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-33

Глеб Прокофьев:
Курган в Малоритском районе. На этой лесной поляне покоится 101 человек. Это семьи защитников Брестской крепости. Они были убиты на этом месте осенью 1942-го.

На этом месте фашисты расстреляли местных жителей и закопали в двух ямах. Уже после войны здесь были установлены могильные кресты, а в 1980 году останки погибших перезахоронили и в 35-летний юбилей Победы открыли этот курган.

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«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-36

И этот мемориал также не забыт. В лесу между двух деревень очередной субботник провели ученики местной школы. Историю своего края они учат не только по учебникам. Новые подробности военного лихолетья узнают с исторических мест. И эти истории о подвигах земляков западают глубоко в душу.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-39

Виктория Сушкова, ученица Чернянской средней школы:
Я считаю, что важно ухаживать за такими местами, потому что наши родные и близкие, которые погибли в Великой Отечественной войне, они очищали наши края родные от зла, которое пришло на наши земли. И мы тоже должны заботиться об этой земле, чтобы они отдыхали в мире, спокойствии и видели, что мы помним о них.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-42

Александр Мерчук, выпускник Чернянской средней школы:
Помнить нашу историю, ведь человечество, которое забыло историю, не может иметь будущего. Мы должны отдавать дань памяти тем, кто завоевал нам мирное небо.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-45

Анатолий Никончук:
Фашистами была разработана операция под названием «Треугольник» по уничтожению трех населенных пунктов – Заболотье, Борки и Борисовка. Заболотье и Борки – в Малоритском районе, а Борисовка – в Кобринском районе. Эти три деревни были уничтожены, потому что там находились партизанские отряды.

Пришли немцы и в деревню Малиновка. За связь с партизанами каратели расстреляли и сожгли в сарае девять человек. После 1945-го местные жители перезахоронили своих родных и близких.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-48

Евгения Водчук, жительница деревни Малиновка:
С детства мы чтим эту могилу, даже маленькими детьми. Здесь росла очень-очень красивая вишня, но мы, дети, никто не вырвал этой вишенки, потому что мы знали, что здесь лежат сожженные наши родственники.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-51

Сегодня в Малиновке восемь жилых домов, и каждый из жителей очень трепетно относится к этой могиле. Лет десять назад за свои деньги малиновцы здесь установили памятную гранитную плиту. Сегодня ухаживают за мемориалом всей деревней, и стар, и млад.

Евгения Водчук:
И в настоящий день мы поддерживаем тут порядок. И будем поддерживать, пока будут наши силы.

«С детства мы чтим эту могилу». Как сохранить память о погибших на войне: собрали истории жителей белорусской глубинки-54

Александр Петручик, председатель Чернянского сельского исполнительного комитета:
К этому памятнику, по сути, можно особо не приезжать, потому что всегда здесь наведен порядок, всегда убрано и подкрашено. Особую сложность представляют памятники лесные, где листва. Лес берет свое. Мхом покрывается все в лесу. Больше внимания приходится им уделять, чаще к ним выезжать.

Небольшая могила или огромный мемориал – это неважно. И спустя десятилетия белорусы чтут память о своих земляках. Ведь эти воинские захоронения – сохранившиеся следы минувшей войны, страшные следы. И сегодня мы делаем все, чтобы новых следов больше не появилось на нашей белорусской земле.

# Великая Отечественная война # общество # Глеб Прокофьев # Анна Тарасюк # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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