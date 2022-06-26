«Белорусская еда, белорусское качество – самые лучшие». Выяснили, как белорусские компании устроились в Петербурге

За подтверждениями, что белорусско-российские договоренности работают, далеко ходить не надо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Анастасия Ярощик-Корниенко отправилась в Санкт-Петербург, чтобы изучить, не развели ли нас санкции по разным экономическим берегам и какие экономические маршруты впереди.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

По этой магистрали в Санкт-Петербурге нельзя прогуляться – можно только проехать и сделать красивые фото. Вантовый мост. Благодаря ему жители и гости города забыли о проблеме «успеть домой до развода мостов»: путепровод прочно соединил берега Невы. Так и в сотрудничестве Беларуси, Санкт-Петербурга и Ленобласти проектов, прочно соединивших партнеров, все больше. Интенсивность движения на этом двустороннем треке растет. Своего рода ускорителями стали экономические ограничения со стороны Запада. Партнеры вынуждены пересматривать маршруты и расширять привычные дороги взаимодействия.

Сейчас поедем, там есть магазин «Белорусское».

Поклонники товаров этого производителя узнают по первому взгляду. В магазине фирменные цвета и выкладка по стандартам. Но фишка в географии. Эта торговая точка работает по франшизе в самом центре Санкт-Петербурга уже несколько лет. В нынешних условиях турбулентности, когда с российского рынка ушли якобы именитые «бренды», спрос на товар растет. Главное – не упустить явный бонус.

Андрей Быков, директор торгового дома в Санкт-Петербурге (Россия):

В наших планах открытие еще трех точек до конца года, поэтому сейчас ведутся активные переговоры с представителями фабрик, потому что спрос хороший, высокий.

Серьезно вам говорю, сейчас я вам покажу ваш автобус. Зеленый. Или синий поехал. Видите, да? Вот он, новый. «Очень комфортные, очень удобные». Как местные относятся к белорусским автобусам на улицах Петербурга? Читать здесь.

Белорусская еда, белорусское качество – самые лучшие. «У меня бабушка всю блокаду здесь была. И нас санкциями пугают?» Белорусская молочка покрывает почти всю Россию. Подробнее.

Свои возможности и потенциал просчитывают в самых разных сферах. Это как провести ревизию в собственном гардеробе. Пересмотреть вещи и сложить новые трендовые комплекты. Недостающие компоненты, возможно, есть у близких соседей, а если нет – вместе работать над импортозамещением. И создать новый, еще более выгодный продукт, который обязательно заявит о себе на рынке.

Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области:

Мы традиционно работаем по белорусской технике. Номенклатура очень широкая. Активно работаем по растениеводству, потому что сегодня Беларусь является лидером по производству семенных, семян, пшеницы, озимых, рапс. И мы сегодня на своих площадках уже опробуем те семена, которые дают нам хороший результат. Мы уже посмотрели, сколько сегодня вопрос касается продовольствия. А Республика Беларусь является лидером в этом плане, потому что каждый клочок земли используется. Нам еще предстоит. Технологии, которые есть в Республике Беларусь мы перенимаем. Крайний момент, который мы обсуждали, это вопрос по производству рыбы. С Могилевом отрабатываем эту историю по питомнику рыбному для производства малька, икры. Потому что это импортозамещение, до этого мы закупали данный малек, данную икру из-за рубежа. Сегодня есть определенные сложности. Уверен, что мы совместно этот вопрос снимем.