«У меня бабушка всю блокаду здесь была. И нас санкциями пугают?» Белорусская молочка покрывает почти всю Россию
За подтверждениями, что белорусско-российские договоренности работают, далеко ходить не надо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Ярощик-Корниенко отправилась в Санкт-Петербург, чтобы изучить, не развели ли нас санкции по разным экономическим берегам и какие экономические маршруты впереди.
Новые горизонты открывают белорусские молочные реки. Один только торговый дом крупного белорусского производителя в Санкт-Петербурге поставляет на российский рынок четыре с половиной тысячи тонн продукции в месяц. Дальше, уверяют, экспортная корзина будет еще тяжелее.
Ирина Новикова, генеральный директор белорусского торгового дома в Санкт-Петербурге (Россия):
Покрываем территорию Российской Федерации от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. То есть, по сути, мы представлены во всех регионах России, но еще не в полном ассортименте, есть куда расти, есть куда двигаться.
Мы уже заключили контракты со всеми крупными федеральными сетями РФ. И наша задача присутствовать в каждой сети с расширенной матрицей.
Молоко, творог и сырки из Минска, мясные продукты из Бреста. Мария Ивановна зашла за хлебом из Витебска. Насущное обсуждают в очереди: санкции Запада – это санкции против самого Запада. Белорусы и россияне обязательно найдут решение даже в самой сложной задаче – таков итог народной дискуссии.
Людмила Бубнова, жительница Санкт-Петербурга (Россия):
У меня бабушка всю блокаду здесь была. И нас санкциями пугают? Им эти санкции еще аукнутся так!
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