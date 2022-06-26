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«У меня бабушка всю блокаду здесь была. И нас санкциями пугают?» Белорусская молочка покрывает почти всю Россию

26 июня 2022 16:56
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За подтверждениями, что белорусско-российские договоренности работают, далеко ходить не надо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко отправилась в Санкт-Петербург, чтобы изучить, не развели ли нас санкции по разным экономическим берегам и какие экономические маршруты впереди.

«У меня бабушка всю блокаду здесь была. И нас санкциями пугают?» Белорусская молочка покрывает почти всю Россию-1

Новые горизонты открывают белорусские молочные реки. Один только торговый дом крупного белорусского производителя в Санкт-Петербурге поставляет на российский рынок четыре с половиной тысячи тонн продукции в месяц. Дальше, уверяют, экспортная корзина будет еще тяжелее.

«У меня бабушка всю блокаду здесь была. И нас санкциями пугают?» Белорусская молочка покрывает почти всю Россию-4

Ирина Новикова, генеральный директор белорусского торгового дома в Санкт-Петербурге (Россия):
Покрываем территорию Российской Федерации от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. То есть, по сути, мы представлены во всех регионах России, но еще не в полном ассортименте, есть куда расти, есть куда двигаться.

«У меня бабушка всю блокаду здесь была. И нас санкциями пугают?» Белорусская молочка покрывает почти всю Россию-7

Мы уже заключили контракты со всеми крупными федеральными сетями РФ. И наша задача присутствовать в каждой сети с расширенной матрицей.

«У меня бабушка всю блокаду здесь была. И нас санкциями пугают?» Белорусская молочка покрывает почти всю Россию-10

Молоко, творог и сырки из Минска, мясные продукты из Бреста. Мария Ивановна зашла за хлебом из Витебска. Насущное обсуждают в очереди: санкции Запада – это санкции против самого Запада. Белорусы и россияне обязательно найдут решение даже в самой сложной задаче – таков итог народной дискуссии.

«У меня бабушка всю блокаду здесь была. И нас санкциями пугают?» Белорусская молочка покрывает почти всю Россию-13

Людмила Бубнова, жительница Санкт-Петербурга (Россия):
У меня бабушка всю блокаду здесь была. И нас санкциями пугают? Им эти санкции еще аукнутся так!

«Белорусская еда, белорусское качество – самые лучшие». Выяснили, как белорусские компании устроились в Петербурге. Читать здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Ирина Новикова # Людмила Бубнова # Фотофакт

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