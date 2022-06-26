«У меня бабушка всю блокаду здесь была. И нас санкциями пугают?» Белорусская молочка покрывает почти всю Россию

За подтверждениями, что белорусско-российские договоренности работают, далеко ходить не надо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Анастасия Ярощик-Корниенко отправилась в Санкт-Петербург, чтобы изучить, не развели ли нас санкции по разным экономическим берегам и какие экономические маршруты впереди.

Новые горизонты открывают белорусские молочные реки. Один только торговый дом крупного белорусского производителя в Санкт-Петербурге поставляет на российский рынок четыре с половиной тысячи тонн продукции в месяц. Дальше, уверяют, экспортная корзина будет еще тяжелее.

Ирина Новикова, генеральный директор белорусского торгового дома в Санкт-Петербурге (Россия):

Покрываем территорию Российской Федерации от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. То есть, по сути, мы представлены во всех регионах России, но еще не в полном ассортименте, есть куда расти, есть куда двигаться.

Мы уже заключили контракты со всеми крупными федеральными сетями РФ. И наша задача присутствовать в каждой сети с расширенной матрицей.

Молоко, творог и сырки из Минска, мясные продукты из Бреста. Мария Ивановна зашла за хлебом из Витебска. Насущное обсуждают в очереди: санкции Запада – это санкции против самого Запада. Белорусы и россияне обязательно найдут решение даже в самой сложной задаче – таков итог народной дискуссии.