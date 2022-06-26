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«Очень комфортные, очень удобные». Как местные относятся к белорусским автобусам на улицах Петербурга?

26 июня 2022 17:01
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За подтверждениями, что белорусско-российские договоренности работают, далеко ходить не надо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко отправилась, к примеру, в Санкт-Петербург, чтобы изучить, не развели ли нас санкции по разным экономическим берегам и какие экономические маршруты впереди.

«Очень комфортные, очень удобные». Как местные относятся к белорусским автобусам на улицах Петербурга?-1

По дорогам российской северной столицы колесят белорусские автобусы. Их корпоративный стиль на этих улицах бирюзовый. Именно белорусскому производителю отдали предпочтение в насыщении городских магистралей техникой и в проведении транспортной реформы.

«Очень комфортные, очень удобные». Как местные относятся к белорусским автобусам на улицах Петербурга?-4

Автобусы очень комфортные, очень удобные. Поскольку у меня мама пожилой человек, ей очень удобно то, что она может комфортно зайти в автобус – низкая посадка. Салоны просторные, там есть кондиционер в салоне, сидения комфортные. Мне нравится.

«Очень комфортные, очень удобные». Как местные относятся к белорусским автобусам на улицах Петербурга?-7

Андрей Пыжьянов, генеральный директор компании – официального дилера белорусского завода (Россия):
Мы уже год осуществляем контракт, поставка большого количества автобусов в рамках транспортной реформы, которая идет в Петербурге. Мы активно сотрудничаем с Мурманском, Мурманской областью, с Архангельской областью, с Вологодской областью – все регионы.

«Белорусская еда, белорусское качество – самые лучшие». Выяснили, как белорусские компании устроились в Петербурге. Читать здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Андрей Пыжьянов # Фотофакт

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