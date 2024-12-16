В Минске прошло расширенное заседание президиума Совета Республики по вопросам обращения граждан

Ни один вопрос не останется без внимания. В этом году в Совет Республики поступило более 6 тысяч обращений, это на 5 % превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом количество обращений из Минска к сенаторам, работающим в регионах, снизилось на 43 %, а к членам Президиума Совета Республики – на 17 %. Итоги работы подвели сегодня на заседании в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблематика обращений граждан остается традиционной: жилищно-коммунальное хозяйство, землеустройство, судебные дела, здравоохранение, а также социальное и пенсионное обеспечение. Практически каждое пятое – повторное. Наталья Кочанова подчеркнула необходимость тщательного рассмотрения всех поступающих обращений, вне зависимости от инстанции. Кроме того, наблюдается снижение числа коллективных обращений на 35 % по сравнению с прошлым годом.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Обращения были, есть и будут. Но тогда, когда есть эта система в работе, когда человек в любое время может обратиться либо к депутату, либо к чиновнику, к руководителю администрации или к руководителю города, а у них очень четко это практикуется, то вот сегодня такие результаты, идет снижение. И задача, которую ставит перед нами Президент – работать с людьми. Налицо и результат. Причем результат достойный.

После заседания Наталья Кочанова пообщалась с трудовым коллективом предприятия «Атлант». Члены Совета Республики традиционно проводят выездные мероприятия, это способствует открытости и укрепляет доверие со стороны граждан. Услышать каждого и помочь в решении проблем – на это неоднократно нацеливал Президент. Ведь работа с населением – один из ключевых приоритетов государственной политики.