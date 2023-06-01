В рационе обязательно должна быть белковая пища. Как организовать питание ребёнка?

Пища – источник энергии и здоровья. Именно рацион ребенка считается ключевым фактором, который влияет на рост и развитие вашего чада. Стоит помнить, что правильное питание малыша полностью зависит от его родителей.

Наталья Орлова, врач-педиатр:

Дети до года зачастую могут быть или на грудном вскармливании, или на искусственном вскармливании, или на смешанном. Какие могут быть признаки того, что мама может перекармливать ребенка в этом периоде? Ребенок после каждого кормления может срыгивать необильными порциями, может быть беспокоен, но он прекрасно набирает в весе. Родители могут обратиться к врачу в том случае, если их будут беспокоить вопросы недостатка веса ежемесячно, срыгивание большим объемом молока, часто их беспокоят вирусные инфекции. Эти особенности могут быть связаны и с возрастными периодами созревания пищеварительной системы, а также ферментативной системы первого года жизни.

Жевать ребенок учится в 6 месяцев, в этот период кроме грудного молока в рацион начинают вводить твердую пищу. Важно, чтобы еду легко можно было проглотить. Для этого отлично подойдут фруктовые, овощные пюре или каши. Желудок в этом возрасте очень маленький, поэтому кормить малыша лучше небольшими порциями.

Наталья Орлова:

При вскармливании смесями родители должны обратить внимание на то, что смесь в обязательном порядке должна разводиться по инструкции. Прикормы вводятся не ранее четырех месяцев, желательно, не позднее шести месяцев. Потому что в этой ситуации ребенок не сможет в полном объеме усвоить то питание, которое он должен получить на разовое кормление.

Питание ребенка должно быть сбалансированным и обеспечивать организм достаточным количеством питательных веществ. Основные блюда не должны повторяться чаще одного раза в неделю. Также важно употреблять достаточное количество белка, в противном случае его дефицит может привести к снижению сопротивляемости детского организма инфекциям.