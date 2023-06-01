В рационе обязательно должна быть белковая пища. Как организовать питание ребёнка?

Пища – источник энергии и здоровья. Именно рацион ребенка считается ключевым фактором, который влияет на рост и развитие вашего чада. Стоит помнить, что правильное питание малыша полностью зависит от его родителей.
Пища – источник энергии и здоровья. Именно рацион ребенка считается ключевым фактором, который влияет на рост и развитие вашего чада. Стоит помнить, что правильное питание малыша полностью зависит от его родителей.
Наталья Орлова, врач-педиатр:
Дети до года зачастую могут быть или на грудном вскармливании, или на искусственном вскармливании, или на смешанном. Какие могут быть признаки того, что мама может перекармливать ребенка в этом периоде? Ребенок после каждого кормления может срыгивать необильными порциями, может быть беспокоен, но он прекрасно набирает в весе. Родители могут обратиться к врачу в том случае, если их будут беспокоить вопросы недостатка веса ежемесячно, срыгивание большим объемом молока, часто их беспокоят вирусные инфекции. Эти особенности могут быть связаны и с возрастными периодами созревания пищеварительной системы, а также ферментативной системы первого года жизни.
Жевать ребенок учится в 6 месяцев, в этот период кроме грудного молока в рацион начинают вводить твердую пищу. Важно, чтобы еду легко можно было проглотить. Для этого отлично подойдут фруктовые, овощные пюре или каши. Желудок в этом возрасте очень маленький, поэтому кормить малыша лучше небольшими порциями.
Наталья Орлова:
При вскармливании смесями родители должны обратить внимание на то, что смесь в обязательном порядке должна разводиться по инструкции. Прикормы вводятся не ранее четырех месяцев, желательно, не позднее шести месяцев. Потому что в этой ситуации ребенок не сможет в полном объеме усвоить то питание, которое он должен получить на разовое кормление.
Питание ребенка должно быть сбалансированным и обеспечивать организм достаточным количеством питательных веществ. Основные блюда не должны повторяться чаще одного раза в неделю. Также важно употреблять достаточное количество белка, в противном случае его дефицит может привести к снижению сопротивляемости детского организма инфекциям.
Анна Бедрицкая, диетолог:
Современный ребенок дефицитарен по белку в своем рационе. Поэтому, родители, обеспечьте необходимое количество красного и белого мяса, рыбы и бобовых. Ребенок – это ксерокс без ушей, но с глазами. То есть он ничего не слышит, но зато видит, как вы питаетесь. Не ждите от своего ребенка правильных пищевых привычек, если сами питаетесь пищевым мусором. Рост ребенка происходит скачкообразно. Это значит, что сегодня он просит много еды, а завтра он совсем не хочет. Не перекармливайте ребенка насильно, это будет способствовать развитию пищевых расстройств, впоследствии особых отношений с едой.
Помните, что лучший способ нагнать аппетит – это активный образ жизни. Важно выделять достаточно времени для прогулок на свежем воздухе и привлекать ребенка к занятиям в спортивных секциях. Такие нагрузки улучшат аппетит.
Анна Бедрицкая:
В силах родителей организовать правильный завтрак и правильный ужин. Правильный завтрак всегда сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Не забывайте про сливочное масло в рационе, фрукты, овощи, углеводные продукты, каши или макароны, гречневая каша самой полезной считается. И обязательно кусочек белка – самодельные сосиски, кусочек куриной грудки, полезные домашние котлетки. Вечером тоже предложите ребенку белки и углеводы. Или салат из листовой зелени, овощей, фруктов, которые любит ребенок. Обязательно заправьте нерафинированным, полезным маслом. Например, оливковым.
От домашнего завтрака до школьного обеда у ребенка проходит большой промежуток времени. Не лишним будет собрать для него питательный ланчбокс. Он может включать цельнозерновой хлеб, клетчатку в виде овощей, немного жиров, к примеру, орехи или оливки, обязательно белок и, в качестве десерта, сушеные фрукты. Позаботьтесь о том, чтобы меню вашего ребенка было не только полезным, но и вкусным.