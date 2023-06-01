Как провести время с детьми летом? Вот несколько вариантов, куда можно сходить

Каждый раз, планируя семейный отдых, многие ломают голову, куда отправиться, чтобы досуг был качественным и полезным. Отличным вариантом станет прогулка на свежем воздухе: по парку, катание на аттракционах или пикник на природе. Еще одна идея – спрятать сокровища, нарисовать карту и отправиться на поиски.

Наталия Комлик, заместитель директора по воспитательной работе школы № 80 г. Минска:

Можно и в ботанический сад, можно принимать участие в спортландиях, которые проводятся в школе, посещать различные соревнования. Обязательно включайте в свою программу экскурсии на природу, на дачу, в лес. Ведь самое больше развитие у детей происходит, когда они знакомятся с чем-то новым. Дети вообще любят настольные игры. Многие семьи соблюдают свои традиции, которые передаются из поколения в поколение. Ритуалы бывают разными, например, собраться вместе после трудового дня и попить чаю с домашней выпечкой. Или же приготовить что-то на кухне. Возьмите с собой фотоаппарат и устройте необычную фотосессию. В столичном зоопарке масса активностей для всей семьи, особенно для детей.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник зоопарка:

Это прогулка по открытой территории, это возможность понаблюдать за различными видами животных. На сегодня в нашем зоопарке экспонируется около 400 видов. Кроме открытой территории, у нас есть еще и 3 закрытых павильона. Это аквариум, террариум и экзотариум. На территории зоопарка у нас есть аттракционы. Мы также планируем открыть катание на катамаране. Кстати, о водной стихии. Покорить ее можно, отправившись в один из трех минских аквапарков. Но это еще не все варианты.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Классное развлечение – прогулка на теплоходе. Речной круиз по Свислочи – это время расслабиться и насладиться красивыми видами. Добро пожаловать на борт.