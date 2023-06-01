Как провести время с детьми летом? Вот несколько вариантов, куда можно сходить
Каждый раз, планируя семейный отдых, многие ломают голову, куда отправиться, чтобы досуг был качественным и полезным. Отличным вариантом станет прогулка на свежем воздухе: по парку, катание на аттракционах или пикник на природе. Еще одна идея – спрятать сокровища, нарисовать карту и отправиться на поиски.
Наталия Комлик, заместитель директора по воспитательной работе школы № 80 г. Минска:
Можно и в ботанический сад, можно принимать участие в спортландиях, которые проводятся в школе, посещать различные соревнования. Обязательно включайте в свою программу экскурсии на природу, на дачу, в лес. Ведь самое больше развитие у детей происходит, когда они знакомятся с чем-то новым. Дети вообще любят настольные игры.
Многие семьи соблюдают свои традиции, которые передаются из поколения в поколение. Ритуалы бывают разными, например, собраться вместе после трудового дня и попить чаю с домашней выпечкой. Или же приготовить что-то на кухне. Возьмите с собой фотоаппарат и устройте необычную фотосессию. В столичном зоопарке масса активностей для всей семьи, особенно для детей.
Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник зоопарка:
Это прогулка по открытой территории, это возможность понаблюдать за различными видами животных. На сегодня в нашем зоопарке экспонируется около 400 видов. Кроме открытой территории, у нас есть еще и 3 закрытых павильона. Это аквариум, террариум и экзотариум. На территории зоопарка у нас есть аттракционы. Мы также планируем открыть катание на катамаране.
Кстати, о водной стихии. Покорить ее можно, отправившись в один из трех минских аквапарков. Но это еще не все варианты.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Классное развлечение – прогулка на теплоходе. Речной круиз по Свислочи – это время расслабиться и насладиться красивыми видами.
Добро пожаловать на борт.
Михаил Халево, капитан-механник теплохода «Свислочь»:
Как правило, к нам приходят семьями, с малыми детьми. Людям интересно на теплоходе. Озеро славится чем? Здесь очень много островов, на каждом острове живет своя птица, черепахи живут вот в одном уголке, на другом острове живут цапли. Очень облюбовали это место бобры. Так что когда мы идем на теплоходе, люди смотрят с борта теплохода, оно видно. Во время стоянки, конечно, детям интересно повертеть штурвал, почувствовать себя каким-то маленьким капитаном.
Сходите в кино на премьеру нового мультфильма. Попкорн и другие вкусности обязательны. Выходные – это маленькая жизнь. Не позволяйте себе скучать, когда есть столько интересных и увлекательных идей.