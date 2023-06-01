Первая любовь в жизни подростков. Как поддержать родителю своего ребёнка в этот период?

Кроткий взгляд и смущенная улыбка. Когда душа нараспашку, а земля уходит из-под ног – в вашу жизнь постучалась любовь. Нежность или страх, страсть или агрессия. Так по-разному окрашивается это великое чувство у человека по мере его взросления.

Александра Магирани, психолог:

Дети проявляют свои чувства через моменты агрессии, когда мальчик может девочку и обижать. Это настолько, потому что я попадаю в свою слабость, мне нравится эта девочка, я попадаю в свой страх, от невозможности его выразить открыто, тогда я начинаю шкодничать, вредничать.​

Позвольте юному романтику выражать свои чувства, дайте волю буре эмоций. Станьте для него главной поддержкой и опорой, другом, который примет его выбор, несмотря ни на что.

Александра Магирани:

Важно проговорить, что у меня есть опыт с противоположным полом, я готова с тобой делиться, если ты готов выслушать мои советы. Это должно звучать как советы, а не приказы. Уважайте секреты, которые он вам рассказывает.​