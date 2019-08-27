«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks

Новости Беларуси. Не виртуально, а реально. На БелАЗе презентовали самосвал в камуфляже World of Tanks. Специальный боевой раскрас нанесли на модель 755-85. Это машина грузоподъемностью в 90 тонн – самая популярная в линейке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имидж маскировке создавали дизайнеры. А над покраской трудились работники завода. К слову, активные геймеры. Результат увидел наш корреспондент Дмитрий Боярович.

Массивно и красочно. Первый в Беларуси карьерный самосвал, раскрашенный в цвета известных World of Tanks. А точнее, желтый, красный и синий. Они имитируют условные обозначения на реальных штабных картах, таким образом погружая зрителей в атмосферу «танчиков».

Дмитрий Боярович, СТВ:

В красочной ливрее оказалась самая популярная из линейки машин БелАЗ. Этот самосвал может перевозить 90 тонн груза. И его знают во всем мире. Теперь по нему узнают и самую популярную онлайн-игру, сделанную в Беларуси. «Танколёт» от «Белавиа» и Wargaming: показываем новинку снаружи и изнутри Очертания World of Tanks, как известно, красуются на одном из самолетов Национальной авиакомпании. Судно в шутку назвали «танколетом». Ну а к самосвалу уже прикрепилось название – тем более, что машина может выдержать два танка Т-34 – «танковоз».

Юрий Курявый, региональный директор World of Tanks:

Для нас очень важным моментом было то, что принимали участие в реализации этого проекта наши игроки. Особенно приятно, что в разных отраслях экономики, в разных возрастах мы можем встретить наших игроков. От завода выбрали трех геймеров, которые в итоге и покрасили самосвал. Конечно, с помощью профессионалов. Хотя желающих приложить руку к имиджу машины на БелАЗе было 90 человек. На камуфляж ушло 160 баллончиков с краской. И две недели.

Владислав Маковский, сотрудник ОАО «БелАЗ»:

В покраске участвовали пять человек. Сложность заключалась в том, что машина довольно рельефная. Постоянно нужно было как-то выгибаться, чтобы полноценно прокрасить. Самосвал в раскраске из World of Tanks презентовали на БелАЗ

Судьба танкового самосвала определена. Около месяца он будет экспонироваться на заводе. Здесь его может увидеть каждый желающий. Затем машина отправится в Россию – работать на одном из карьеров.

Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-ХОЛДИНГ»:

Конечно, это необычно. Когда мы сделали предложение по данной машине, первый день был в размышлениях. Потому что она необычная по раскраске. А потом поступило более пяти предложений: «Мы хотим приобрести данную машину». На Дальнем Востоке и Кузбассе.