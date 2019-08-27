Прямой эфир

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks

27 августа 2019 18:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не виртуально, а реально. На БелАЗе презентовали самосвал в камуфляже World of Tanks. Специальный боевой раскрас нанесли на модель 755-85. Это машина грузоподъемностью в 90 тонн – самая популярная в линейке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имидж маскировке создавали дизайнеры. А над покраской трудились работники завода. К слову, активные геймеры.

Результат увидел наш корреспондент Дмитрий Боярович.

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-1

Массивно и красочно. Первый в Беларуси карьерный самосвал, раскрашенный в цвета известных World of Tanks. А точнее, желтый, красный и синий. Они имитируют условные обозначения на реальных штабных картах, таким образом погружая зрителей в атмосферу «танчиков».

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-4

Дмитрий Боярович, СТВ:
В красочной ливрее оказалась самая популярная из линейки машин БелАЗ. Этот самосвал может перевозить 90 тонн груза. И его знают во всем мире. Теперь по нему узнают и самую популярную онлайн-игру, сделанную в Беларуси.

«Танколёт» от «Белавиа» и Wargaming: показываем новинку снаружи и изнутри

Очертания World of Tanks, как известно, красуются на одном из самолетов Национальной авиакомпании. Судно в шутку назвали «танколетом». Ну а к самосвалу уже прикрепилось название – тем более, что машина может выдержать два танка Т-34 – «танковоз».

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-7

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-9

Юрий Курявый, региональный директор World of Tanks:
Для нас очень важным моментом было то, что принимали участие в реализации этого проекта наши игроки. Особенно приятно, что в разных отраслях экономики, в разных возрастах мы можем встретить наших игроков.

От завода выбрали трех геймеров, которые в итоге и покрасили самосвал. Конечно, с помощью профессионалов. Хотя желающих приложить руку к имиджу машины на БелАЗе было 90 человек. На камуфляж ушло 160 баллончиков с краской. И две недели.

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-12

Владислав Маковский, сотрудник ОАО «БелАЗ»:
В покраске участвовали пять человек. Сложность заключалась в том, что машина довольно рельефная. Постоянно нужно было как-то выгибаться, чтобы полноценно прокрасить.

Самосвал в раскраске из World of Tanks презентовали на БелАЗ

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-15

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-17

Судьба танкового самосвала определена. Около месяца он будет экспонироваться на заводе. Здесь его может увидеть каждый желающий. Затем машина отправится в Россию – работать на одном из карьеров.

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-20

Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-ХОЛДИНГ»:
Конечно, это необычно. Когда мы сделали предложение по данной машине, первый день был в размышлениях. Потому что она необычная по раскраске. А потом поступило более пяти предложений: «Мы хотим приобрести данную машину». На Дальнем Востоке и Кузбассе.

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-23

И последнее: необычный камуфляж был разработан специально ко Дню танкиста. Его в Беларуси отметят 15 сентября. На Wargaming Fest – крупнейший в Европе фестиваль интерактивных развлечений – ждут гостей из более чем десятка стран.

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-26

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-28

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-30

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks-32

# БелАЗ # общество # Дмитрий Боярович # Юрий Курявый # Владислав Маковский # Станислав Якубович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пять попыток даётся». Турнир по сборке кубика Рубика пройдёт в Вилейке: какие правила участия
27 августа 2019 17:30

«Пять попыток даётся». Турнир по сборке кубика Рубика пройдёт в Вилейке: какие правила участия

«Потом неделя идёт на «ура». Новый сезон проекта «ПапаЗал» стартует в сентябре в Боровлянской школе № 3
27 августа 2019 17:29

«Потом неделя идёт на «ура». Новый сезон проекта «ПапаЗал» стартует в сентябре в Боровлянской школе № 3

От проблем ЖКХ до общественных тем. Помощник Президента Анатолий Маркевич провёл приём граждан в Бресте
27 августа 2019 16:56

От проблем ЖКХ до общественных тем. Помощник Президента Анатолий Маркевич провёл приём граждан в Бресте