«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks
Новости Беларуси. Не виртуально, а реально. На БелАЗе презентовали самосвал в камуфляже World of Tanks. Специальный боевой раскрас нанесли на модель 755-85. Это машина грузоподъемностью в 90 тонн – самая популярная в линейке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Имидж маскировке создавали дизайнеры. А над покраской трудились работники завода. К слову, активные геймеры.
Результат увидел наш корреспондент Дмитрий Боярович.
Массивно и красочно. Первый в Беларуси карьерный самосвал, раскрашенный в цвета известных World of Tanks. А точнее, желтый, красный и синий. Они имитируют условные обозначения на реальных штабных картах, таким образом погружая зрителей в атмосферу «танчиков».
Дмитрий Боярович, СТВ:
В красочной ливрее оказалась самая популярная из линейки машин БелАЗ. Этот самосвал может перевозить 90 тонн груза. И его знают во всем мире. Теперь по нему узнают и самую популярную онлайн-игру, сделанную в Беларуси.
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Очертания World of Tanks, как известно, красуются на одном из самолетов Национальной авиакомпании. Судно в шутку назвали «танколетом». Ну а к самосвалу уже прикрепилось название – тем более, что машина может выдержать два танка Т-34 – «танковоз».
Юрий Курявый, региональный директор World of Tanks:
Для нас очень важным моментом было то, что принимали участие в реализации этого проекта наши игроки. Особенно приятно, что в разных отраслях экономики, в разных возрастах мы можем встретить наших игроков.
От завода выбрали трех геймеров, которые в итоге и покрасили самосвал. Конечно, с помощью профессионалов. Хотя желающих приложить руку к имиджу машины на БелАЗе было 90 человек. На камуфляж ушло 160 баллончиков с краской. И две недели.
Владислав Маковский, сотрудник ОАО «БелАЗ»:
В покраске участвовали пять человек. Сложность заключалась в том, что машина довольно рельефная. Постоянно нужно было как-то выгибаться, чтобы полноценно прокрасить.
Самосвал в раскраске из World of Tanks презентовали на БелАЗ
Судьба танкового самосвала определена. Около месяца он будет экспонироваться на заводе. Здесь его может увидеть каждый желающий. Затем машина отправится в Россию – работать на одном из карьеров.
Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-ХОЛДИНГ»:
Конечно, это необычно. Когда мы сделали предложение по данной машине, первый день был в размышлениях. Потому что она необычная по раскраске. А потом поступило более пяти предложений: «Мы хотим приобрести данную машину». На Дальнем Востоке и Кузбассе.
И последнее: необычный камуфляж был разработан специально ко Дню танкиста. Его в Беларуси отметят 15 сентября. На Wargaming Fest – крупнейший в Европе фестиваль интерактивных развлечений – ждут гостей из более чем десятка стран.