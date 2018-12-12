«Танколёт» от «Белавиа» и Wargaming: показываем новинку снаружи и изнутри

Новости Беларуси. Новый «танколет» с символом Беларуси – зубром – 12 декабря приземлился в Минске. Это уже второй экземпляр удачного совместного проекта компаний «Белавиа» и Wargaming, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый «танколет» с символом Беларуси – зубром – 12 декабря приземлился в Минске. Это уже второй экземпляр удачного совместного проекта компаний «Белавиа» и Wargaming, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лайнер традиционно выкрашен в черный цвет (редкость в авиации, в мире таких всего четыре). Скреативили авторы и внутри салона. Все подробности у корреспондента Виктории Ходосок.
Виктория Ходосок, СТВ:
Увидеть новый 37-метровый «танколет» собрались десятки журналистов. Скажу даже больше – караулили его на взлетно-посадочной полосе за час до посадки. Над дизайном специалисты работали год, причем в условиях строжайшей секретности.
Спецрейсом из Ульяновска. Именно там крылатая машина, собственно, и стала «танкозубром».
Теперь на лайнере еще один символ Беларуси. По задумке авторов это тоже танк, только в мире животных.
Цвет же самолета специалисты сохранили черный.
Это уже бренд, тем более редкость в авиации: всего в мире таких четыре. Внутри – оригинальные детали с абсолютно полным погружением в легендарную игру.
Арт-директор проекта: «Что в итоге получилось – это компиляция лучших элементов из всех идей»
Но уже сегодня авторы говорят – это только начало. Всех секретов пока не раскрывают, но известно: на борт нужны проводники-геймеры.
Креативная вакансия – «прокачанный» сотрудник с опытом игры не меньше 2000 боев и техникой 10-го уровня.
Максим Чувалов, представитель World of Tanks:
У нас появилась такая идея, чтобы было бы классно на «танколет» поставить проводника, который еще и в проекте разбирается.
Сможет ответить на различные вопросы, которые могут у пассажира возникнуть. Это еще больше дополнит образ игрового самолета.
Впрочем, кроме креатива «Белавиа» экспериментирует и с авиационной арифметикой: акционные билеты и новые направления увеличивают пассажиропоток. А это 3 миллиона путешественников за 2018 год.
Анатолий Гусаров, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Мы корректируем бизнес-модель компании «Белавиа» в плане действительно планомерного, но постоянного снижения цен практически по всем направлениям маршрутной сети авиакомпании.
Мы увеличиваем количество городов, в которые выполняем регулярные полеты. Мы недавно открыли регулярный рейс в Кишинев. Надеемся, что полетим в следующем году в Мюнхен, Мурманск. Есть еще маршруты для проработки. Ну и чартерные, по выгодным ценам. Не самые дорогие – это будет достаточно удобный перелет и хороший отдых.
Многое из того, что сделано в Беларуси, уже давно всемирно известно, популярно и даже не нуждается в рекламе. «Танколеты» – хороший пример: белорусскому старанию и упорству покоряется земное и небо.