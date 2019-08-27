«Потом неделя идёт на «ура». Новый сезон проекта «ПапаЗал» стартует в сентябре в Боровлянской школе № 3
Новости Беларуси. Провести время вместе и активно. Новый сезон проекта «ПапаЗал» стартует в сентябре в Боровлянской средней школе № 3, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Благодаря ему папы получили возможность раз в неделю вместе со своими детьми заниматься спортом. Курируют проект в районе гандболист Максим Нехайчик и чемпион мира по гиревому спорту Игорь Сигневич.
Анна Королевич, директор Боровлянской средней школы № 3:
Это проект позволяет каждую субботу нашим папам вместе со своими детьми приходить на территорию нашего учреждения образования и заниматься абсолютно бесплатно на нашей спортивной базе. Это тренажерные залы (у нас их три), это бассейн, это два спортивных зала.
Максим Нехайчик, куратор проекта, мастер спорта международного класса по гандболу:
Ты максимально занят на работе в будние дни, и уделить лишнее внимание ребенку очень тяжело. В субботний выходной день это просто замечательно, хотя, может быть, хотелось бы отдохнуть. Активный образ жизни и активный отдых все-таки накладывают свой отпечаток. Потом неделя идет на «ура».
В 2018 году в рамках проекта в Боровлянской школе занимались 150 детей с родителями. В 2019 году организаторы ожидают еще больший ажиотаж. К тому же, в октябре запускается подобный проект – «МамаЗал».