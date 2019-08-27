«Потом неделя идёт на «ура». Новый сезон проекта «ПапаЗал» стартует в сентябре в Боровлянской школе № 3

Новости Беларуси. Провести время вместе и активно. Новый сезон проекта «ПапаЗал» стартует в сентябре в Боровлянской средней школе № 3, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Благодаря ему папы получили возможность раз в неделю вместе со своими детьми заниматься спортом. Курируют проект в районе гандболист Максим Нехайчик и чемпион мира по гиревому спорту Игорь Сигневич.

Анна Королевич, директор Боровлянской средней школы № 3:

Это проект позволяет каждую субботу нашим папам вместе со своими детьми приходить на территорию нашего учреждения образования и заниматься абсолютно бесплатно на нашей спортивной базе. Это тренажерные залы (у нас их три), это бассейн, это два спортивных зала.