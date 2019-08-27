От проблем ЖКХ до общественных тем. Помощник Президента Анатолий Маркевич провёл приём граждан в Бресте
Новости Беларуси. Помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич сегодня, 27 августа, провел прием граждан в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди основных вопросов, которые подняли в своих обращениях горожане, тема благоустройства и ЖКХ. Например, за помощью обратились жильцы дома по улице Московской. Они утверждают, что уже около 10 лет им не не могут сделать капитальный ремонт дома. Анатолий Маркевич обещал разобраться.
Анатолий Маркевич, помощник Президента – инспектор по Брестской области:
Я увидел, что на самом деле обращения уже были гораздо раньше и были заверения местных органов власти, что данный дом будет поставлен на капитальный ремонт. Эта переписка длится уже не один год. Безусловно, мы понимаем, что такая позиция неверная. Если мы пообещали людям на законном основании провести эти работы, мы должны свое слово держать.
Жителей областного центра в основном волновали проблемы личного характера. Были и те, которые имеют общественное значение. В частности, один из обратившихся поднял тему увековечения памяти жертв войны. И здесь без помощи государства по созданию единого общественного поискового движения страны не обойтись.
Петр Пицко, представитель поискового отряда жертв войны «Возвращенные имена»:
У нас будет больше возможностей для расширения, больше возможностей для того, чтобы омолодить наши ряды. Средний возраст поисковика на сегодняшний день близок к пенсионному. Поисковое движение в Беларуси не развивается.
Добавим, что представители Администрации Президента регулярно выезжают в регионы, общаются с людьми и помогают решать их проблемы.