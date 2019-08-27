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«Пять попыток даётся». Турнир по сборке кубика Рубика пройдёт в Вилейке: какие правила участия

27 августа 2019 17:30
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Новости Беларуси. Головоломка, известная каждому. Открытый турнир по сборке кубика Рубика пройдет в Вилейке в начале сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Пять попыток даётся». Турнир по сборке кубика Рубика пройдёт в Вилейке: какие правила участия-1

Всего в нем смогут поучаствовать 50 человек со всех уголков страны, зарегистрировались уже 45. Кстати, ограничений по возрасту нет. Соревнование пройдет в четырех дисциплинах: кроме классического варианта, спидкуберы будут собирать пирамидку, участвовать в конкурсе два на два или попробуют себя в решении головоломки на 12 цветов – в отличие от традиционного на 6.

«Пять попыток даётся». Турнир по сборке кубика Рубика пройдёт в Вилейке: какие правила участия-4

Александр Волк, директор Вилейской гимназии № 1 «Логос»:
Пять попыток дается участнику. Из этих пяти попыток худшая и лучшая отбрасываются, и средний результат по трем попыткам считается. Естественно, побеждает тот, кто лучше, и проходит из этапа в этап, дальше участвует. В финальных соревнованиях 12 лучших классический кубик Рубика собирают.

Кстати, такое хобби развивает мелкую моторику и логическое мышление, ведь спидкуберу за короткий промежуток времени необходимо определиться с правильным алгоритмом сборки. А турнир – отличная возможность проверить себя на прочность и найти единомышленников.

«Пять попыток даётся». Турнир по сборке кубика Рубика пройдёт в Вилейке: какие правила участия-7

# Спортивные соревнования # общество # Фотофакт

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