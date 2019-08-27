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Самосвал в раскраске из World of Tanks презентовали на БелАЗ

27 августа 2019 13:54
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Новости Беларуси. На БелАЗе презентовали самосвал в раскраске из World of Tanks, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самосвал в раскраске из World of Tanks презентовали на БелАЗ-1

Специальный камуфляж нанесли на модель 755-85, самую популярную машину в линейке грузоподъемностью 90 тонн. Имидж создавали дизайнеры, а над покраской трудились работники завода (к слову, активные геймеры).

Самосвал в раскраске из World of Tanks презентовали на БелАЗ-4

На это ушли две недели и 160 баллонов краски. Использованные цвета – красный, желтый и синий – имитируют условные обозначения на реальных штабных картах, таким образом погружая зрителей в атмосферу «танчиков».

Самосвал в раскраске из World of Tanks презентовали на БелАЗ-7

Завод уже получил пять предложений о покупке необычной техники.

Самосвал в раскраске из World of Tanks презентовали на БелАЗ-10

Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:
Она будет экспонироваться на выставке, и любому желающему, который может посетить наш завод, мы покажем эту машину. Особенно приглашаем тех, кто увлечен этой игрой.

Мы работаем над поиском ребят, которые работают на БелАЗах и увлечены этой игрой в Российской Федерации, чтобы вручить данную машину, чтобы она работала в одном из карьеров Российской Федерации.

Самосвал в раскраске из World of Tanks презентовали на БелАЗ-13

Необычный камуфляж был разработан специально ко Дню танкиста, который в Беларуси отметят 15 сентября. На Wargaming Fest – крупнейший в Европе фестиваль интерактивных развлечений – ожидают гостей из более чем десятка стран.

Самосвал в раскраске из World of Tanks презентовали на БелАЗ-16

# БелАЗ # общество # Станислав Якубович # Фотофакт

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