Самосвал в раскраске из World of Tanks презентовали на БелАЗ

Новости Беларуси. На БелАЗе презентовали самосвал в раскраске из World of Tanks, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальный камуфляж нанесли на модель 755-85, самую популярную машину в линейке грузоподъемностью 90 тонн. Имидж создавали дизайнеры, а над покраской трудились работники завода (к слову, активные геймеры).

На это ушли две недели и 160 баллонов краски. Использованные цвета – красный, желтый и синий – имитируют условные обозначения на реальных штабных картах, таким образом погружая зрителей в атмосферу «танчиков».

Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

Она будет экспонироваться на выставке, и любому желающему, который может посетить наш завод, мы покажем эту машину. Особенно приглашаем тех, кто увлечен этой игрой.

Мы работаем над поиском ребят, которые работают на БелАЗах и увлечены этой игрой в Российской Федерации, чтобы вручить данную машину, чтобы она работала в одном из карьеров Российской Федерации.