В Приморском крае заинтересованы в продукции «Белкоммунмаша»

Межрегиональное сотрудничество России и Беларуси остается драйвером роста экономики. Двустороннее взаимодействие налажено практически со всеми крупными городами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покупают в России абсолютно все: от колбасы до карьерной техники. Не за горами то время, когда на экспорт отправится и первый белорусский самолет. А пока в лидерах по закупкам наша пассажирская техника. Ее особенно полюбили россияне за стильный дизайн, практичность и комфорт.

В частности, в Приморском крае кузова трамвайных вагонов заменят на белорусские. Об этом заявил глава этого российского региона. Делегация Приморского края во главе с Олегом Кожемяко в эти дни с рабочим визитом в Минске. Сегодня гости посетили площадки холдинга «Белкоммунмаш», ведущего производителя наземного городского электротранспорта. В ближайшее время группа белорусских специалистов изучит возможности депо Приморья. И уже на этот год запланирована замена трамвайного парка. В 2026-м российская сторона рассчитывает модернизировать тяговые подстанции. Это специальные установки, которые преобразовывают электроэнергию для транспортного оборудования. После чего вновь понадобится помощь белорусских коллег в расширении троллейбусной сети.