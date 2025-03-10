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В Приморском крае заинтересованы в продукции «Белкоммунмаша»

10 марта 2025 17:05
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Межрегиональное сотрудничество России и Беларуси остается драйвером роста экономики. Двустороннее взаимодействие налажено практически со всеми крупными городами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покупают в России абсолютно все: от колбасы до карьерной техники. Не за горами то время, когда на экспорт отправится и первый белорусский самолет. А пока в лидерах по закупкам наша пассажирская техника. Ее особенно полюбили россияне за стильный дизайн, практичность и комфорт.

В частности, в Приморском крае кузова трамвайных вагонов заменят на белорусские. Об этом заявил глава этого российского региона. Делегация Приморского края во главе с Олегом Кожемяко в эти дни с рабочим визитом в Минске. Сегодня гости посетили площадки холдинга «Белкоммунмаш», ведущего производителя наземного городского электротранспорта. В ближайшее время группа белорусских специалистов изучит возможности депо Приморья. И уже на этот год запланирована замена трамвайного парка. В 2026-м российская сторона рассчитывает модернизировать тяговые подстанции. Это специальные установки, которые преобразовывают электроэнергию для транспортного оборудования. После чего вновь понадобится помощь белорусских коллег в расширении троллейбусной сети.

В Приморском крае заинтересованы в продукции «Белкоммунмаша»-2

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Для того, чтобы троллейбусные маршруты, как они были раньше, могли позволить и по городу увеличить маршруты, ну и где-то выходить за город, чтобы люди, проживающие на дачах, могли добираться на троллейбусе, на пассажирском транспорте.

С Приморским краем у «Белкоммунмаша» давние и надежные отношения. Планы по сотрудничеству с этим российским регионом сверстаны на несколько лет вперед.

В Приморском крае заинтересованы в продукции «Белкоммунмаша»-4

Тарас Мурог, генеральный директор «БКМ Холдинг»:
Мы наметили этапы совместной реализации программ по замене и обновлению транспорта в Приморском крае. Очень интересна электробусная тематика и зарядная инфраструктура, один из первых образцов стоит у нас в Брилевичах на окраине Минска.

Сейчас предприятие «Белкоммунмаш» работает над обновлением 9-метрового электробуса, который оснастят системой беспилотного вождения. В компании предполагают, что усовершенствованная модель также заинтересует российскую сторону. Сегодня география поставок продукции «Белкоммунмаша» насчитывает более 50 городов России.

# Тарас Мурог # Олег Кожемяко # Беларусь-Россия # Предприятия Беларуси

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