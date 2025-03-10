Число промышленных туристов в Беларуси в 2024 году превысило 260 тысяч человек
Бренды с мировым именем. Развитие белорусских промышленных предприятий – одна из приоритетных задач для страны, не раз озвученная на самом высоком уровне. И здесь важно не только прирастать новыми технологиями, внедрять современные производства и наращивать объемы. Говоря словами главы государства: «Мы давно умеем делать все, главное – еще и продавать». А привлечению новых партнеров как нельзя лучше способствует промышленный туризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для иностранных гостей посещение белорусских предприятий – возможность ознакомиться с современным оснащением и удостовериться в белорусском качестве. Практике устраивать «дни открытых дверей» на производствах порядка 10 лет. И число посетителей с каждым годом увеличивается. Так, за 2024-й оно превысило 260 тысяч, что на треть больше прошлогодних показателей. Причем свыше половины визитеров – именно гости из-за рубежа. Самые популярные предприятия для экскурсий: БЕЛАЗ, МАЗ и МТЗ. Посмотреть на белорусские тракторы приезжали туристы из 43 стран.
Андрей Кузнецов, заместитель министра промышленности Беларуси:
Были гостями наши соседи – Прибалтика, Евросоюз, много с Южной Африки, граждане Китая (после России они на втором месте). Они видят, как мы развиваемся, что мы не стоим на месте, а это самый главный козырь в продвижении наших товаров на рынки других стран. Что касается Минпрома, было открыто более пяти современных производств. И модернизацию прошли порядка 40 производств.
Елена Федорова, ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы предприятия «Коммунарка»:
За 11 полных лет мы запустили порядка 18 высокотехнологичных, инновационных линий. И, конечно, когда наши гости посещают нашу замечательную «Коммунарку», мы знакомим их с производством. Это очень способствует развитию экспорта.
Ежегодно туристов принимают на экскурсии свыше 70 белорусских предприятий, поставляющих продукцию в более сотни стран мира. Помимо основных партнеров, России и Китая, ими постоянно осваиваются новые рынки, в частности Африканский континент и дальняя дуга. К слову, март объявлен месяцем промышленного туризма. Крупные холдинги Минпрома проведут дни открытых дверей, расскажут об успехах предприятий, истории и планах. События пройдут под единым слоганом «Знай Наше».