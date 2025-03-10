Число промышленных туристов в Беларуси в 2024 году превысило 260 тысяч человек

Бренды с мировым именем. Развитие белорусских промышленных предприятий – одна из приоритетных задач для страны, не раз озвученная на самом высоком уровне. И здесь важно не только прирастать новыми технологиями, внедрять современные производства и наращивать объемы. Говоря словами главы государства: «Мы давно умеем делать все, главное – еще и продавать». А привлечению новых партнеров как нельзя лучше способствует промышленный туризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для иностранных гостей посещение белорусских предприятий – возможность ознакомиться с современным оснащением и удостовериться в белорусском качестве. Практике устраивать «дни открытых дверей» на производствах порядка 10 лет. И число посетителей с каждым годом увеличивается. Так, за 2024-й оно превысило 260 тысяч, что на треть больше прошлогодних показателей. Причем свыше половины визитеров – именно гости из-за рубежа. Самые популярные предприятия для экскурсий: БЕЛАЗ, МАЗ и МТЗ. Посмотреть на белорусские тракторы приезжали туристы из 43 стран.