Южные районы Минской области приступили к весенним полевым работам

Хозяйства Минской области завершают подготовку к полевым работам. Тем временем южные районы уже открыли весенний сезон. На Любанщине техника вышла в поле. Этому поспособствовала погода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На сельхозпредприятии «Заболотский» приступили к подкормке озимых. Вносят азотные и фосфорные удобрения. Параллельно техника задействована на полях, которые отведены под сев кукурузы. Идет закрытие влаги, вносится органика. Всего в хозяйстве будет задействовано около 20 единиц сельхозмашин. На этой неделе планируют приступить к севу.

Генрих Романчук, главный агроном сельхозпредприятия «Заболотский»:

300 гектаров гороха мы будем сеять и гектаров 400 яровых зерновых. Подкормить нам надо будет озимых – 5575, и 1400 еще у нас рапса есть озимого. Семена у нас уже проработаны, тендеры проведены, оплачены – идем по графику.

Всего весной в Минской области будет задействовано более 7 тысяч единиц техники. Под посевы планируют внести более 11 миллионов тонн органических удобрений.