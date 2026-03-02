Какие продукты улучшают концентрацию и память? Нутрициолог назвала суперфуды для работы мозга

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Какие продукты улучшают концентрацию и память? Многие ошибочно считают, что мозгу нужна глюкоза, но это не так. Сейчас я расскажу, какие продукты являются едой для мозга. Именно полезные жиры – топливо для мозга, потому что наш мозг на 60-65 % состоит именно из жиров.

Наш список возглавляет жирная рыба:, лосось, скумбрия, сельдь. Они богаты Омега-3, улучшают умственные способности, память и даже снижают риск деменции. Орехи и семена богаты витамином Е и магнием, улучшают функцию нейронов и поддерживают память. Яичные желтки – источник холина, необходимого для работы памяти, витаминов группы В.

Поддержать работу мозга также вам поможет и авокадо. Это источник полезных жиров, улучшающий мозговое кровообращение. Обязательно добавьте в свой рацион листовую зелень. Она богата фалатами и улучшает концентрацию и память.

В наш список все-таки попал шоколад, но не благодаря содержанию в нем сахара, а благодаря высокому содержанию в нем какао – 70 % и выше, которое содержит вещества, улучшающие мозговой кровоток, внимание и настроение. Питайте свой мозг правильно, и благодаря сбалансированному рациону вы будете энергичными, с хорошей концентрацией и памятью.