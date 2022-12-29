«Заступаешь 31-го на боевой пост». Легко ли быть медиком в новогоднюю ночь?

31 декабря ближе к вечеру страну охватывает ощущение праздника. Люди спешат в гости или рестораны, а кто-то завершает последние приготовления, чтобы успеть к новогоднему столу. Но многие не выбирают, где отмечать праздник. Врачи, милиционеры и ведущие часто обязаны быть на работе. О том, каково это – встречать Новый год на рабочем месте и под бой курантов, не отрываясь от рабочего процесса, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Счастливчики, которые работают именно в ночь с 31-го на 1-е – когда у них смена начинается? То есть они, получается, всю ночь дежурят или как?