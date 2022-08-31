«В последние годы стало модно высаживание многолетних злаков». Кто занимается озеленением Минска?

В 2022 году Минск отмечает свое 955-летие. Традиционно празднование Дня города приходится на вторые выходные осени – 10-11 сентября. Но фактические праздничные мероприятия начнутся с первых чисел сентября. Одно из них – проект «Минск цветущий». Хотим отметить, что Минск зеленый и цветущий всегда. И не только во время праздников. И немалые усилия к этому прилагают работники предприятия «Минскзеленстрой». Об их службе родному городу и о Дне рождения столицы поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Екатериной Короткиной, руководителем службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой». Как Минск готовится к празднованию Дня города? Юрий Царев, ведущий:

955-летие – эта дата только один раз в истории. Город, наверное, будет выглядеть как-то особенно.

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Особенно он будет выглядеть за счет того, что в каждом районе созданы как минимум по одному юбилейному цветнику. Всего таких цветников у нас 14, то есть в некоторых районах и два цветника. Проектировали, придумывали, создавали такие цветники задолго. Осенью 2021 года были на бумаге созданы цветники этого юбилейного года. Туда входили как однолетние цветочные растения (бегонии разных расцветок, цинерария, резании, пиретрум), так и инертный материал.

Юрий Царев:

Давайте добавим, что это будет целый конкурс цветников, это не просто украшение. Екатерина Короткина:

Это совсем другие цветники. Это дополнительно. Что касается конкурсного цветника, который в этом году проходит с 1 августа по 12 сентября. Это цветники, приуроченные к юбилейной дате Минска. Но это, можно сказать, подарок Минску. В сквере Старостинская Слобода на территории Центрального района были созданы 10 цветников. То есть каждый «Зеленстрой» подарил юбилейный цветник. Созданы они были как минимум на площадке 4х4 метра с использованием разных растений. Это и однолетние, и многолетние, и малые архитектурные формы, и ландшафтные креативные композиции. Уже комиссия проходила, просматривала, итоги будут ближе к самому празднику города объявлены. Как прорабатывается концепция озеленения? Александра Каштанова, ведущая:

Если вы заранее прорабатываете концепцию, расскажите о новых формах. Возможно, появятся клумбы какие-то необычные, новые виды растений?

Екатерина Короткина:

Ежегодно (буквально год-два) начали уменьшать однолетние цветочные растения, но это не значит, что город станет не цветущим. Мы увеличиваем многолетние растения. В последние годы стало модно высаживание многолетних злаков. Планируем в следующем году реализовывать эти проекты. По поводу малых архитектурных форм то же самое. Мы все просматриваем, пересматриваем все объекты, потому что просто прийти на объект и поставить какую-то вазу – это не работа. Каждый проект требует ландшафтных креативных идей, это и архитектурная композиция всего парка, сквера. В этом году мы совместно с одним подрядчиком разработали малые архитектурные формы из пластмассы. 160 штук уже мы выставили, их можно увидеть по проспекту Победителей. В следующем году эти малые архитектурные формы будут выставлены и в административных районах города. Но мы еще планируем что-нибудь придумать. В следующем году это будут не просто малые архитектурные формы из однолетних растений. Туда мы хотим высадить и многолетние растения, деревья и кустарники. Юрий Царев:

Для тех, кто решил отрешиться от городской суеты, не покидая город, понятно, парки у нас есть. У нас много хороших мест, где можно прогуляться, покататься на велосипеде, самокате. Есть мини-парки, есть карманные парки, такая концептуальная новинка, что ли. Есть ли у нас эта система карманных парков, мини-зон зеленых, будет ли это у нас развиваться?

Екатерина Короткина:

В том году было создано 9 зон отдыха в каждом административном районе. В этом году мы увеличили это число, оно умножено на два. То есть по одной зоне отдыха было создано до 3 июля, еще по одной зоне отдыха каждый административный район планирует открыть к празднику города к юбилейной дате. То есть в этом году уже 18 таких зон создано. Могут ли жители Минска участвовать в озеленении города? Александра Каштанова:

Если говорить о жителях Минска. Готов ли «Минскзеленстрой» поддерживать цветоводческий потенциал людей, которые желают высаживать свои клумбы, вносить дополнительные коррективы?