От консультаций специалистов до собеседования. Что важно знать тем, кто ищет работу в Минске?

Новости Беларуси. На столичной мини-ярмарке вакансий от шести организаций поступило более 100 предложений для трудоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В том числе по специальностям: бухгалтер, дорожный рабочий, мостовщик, инженер-технолог и оператор прачечного оборудования.

Минчане смогли получить консультации кадровых специалистов и пройти собеседование у работодателя прямо на месте. Были представлены такие организации, как Департамент охраны МВД, «Ремавтодор», дом-интернат для престарелых и инвалидов, страховая компания. Дополнительно соискатели могут ознакомиться с наличием свободных рабочих мест онлайн на электронной инфоплощадке.