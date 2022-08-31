От консультаций специалистов до собеседования. Что важно знать тем, кто ищет работу в Минске?

Новости Беларуси. На столичной мини-ярмарке вакансий от шести организаций поступило более 100 предложений для трудоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В том числе по специальностям: бухгалтер, дорожный рабочий, мостовщик, инженер-технолог и оператор прачечного оборудования.
Минчане смогли получить консультации кадровых специалистов и пройти собеседование у работодателя прямо на месте. Были представлены такие организации, как Департамент охраны МВД, «Ремавтодор», дом-интернат для престарелых и инвалидов, страховая компания. Дополнительно соискатели могут ознакомиться с наличием свободных рабочих мест онлайн на электронной инфоплощадке.
Татьяна Подливальчева, начальник отдела Управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Еженедельно по четвергам на электронной площадке e-vacancy.by Комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проводятся электронные ярмарки вакансий. Формат удобен как соискателю, так и нанимателю. Человек, который ищет работу, может направить одновременно нанимателю резюме либо задать интересующие вопросы о возможности трудоустройства, о характере работы и условиях труда.
С начала года Управлением занятости населения проведено более 60 мини-ярмарок вакансий. Их посетили 5 тысяч человек. Кроме того, ознакомиться с наличием свободных рабочих мест можно на сайте Минского городского центра занятости.