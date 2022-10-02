Самого быстрого гонщика радиоуправляемых машинок выбирают в Минске

Новости Беларуси. Чудеса фигурного вождения демонстрируют участники чемпионата Беларуси по автомодельному спорту. 2 октября он стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования проходят на специально оборудованной трассе Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка». Юные конструкторы из всех регионов страны приехали представить свои разработки и побороться за звание самого быстрого гонщика радиоуправляемых моделей. Среди участников заездов есть и девушка. Технический норматив мастера спорта Елизавета Кирасова уже выполнила, осталось занять призовое место в этапе соревнований.

Елизавета Кирасова, участница чемпионата Беларуси по автомодельному спорту:

Сегодня я представляю модель 1 к 12 в масштабе. Это моя первая гонка на этой модели. То есть эта модель абсолютно новая. В этом классе еду уже вторые соревнования. Достаточно быстро привыкла к этой модели. У нас еще в этих соревнованиях новая траектория, к траектории я тоже привыкла.

Николай Микульчик, судья Белорусской федерации автомодельного спорта:

Соревнования у нас проходят в несколько этапов и несколько дней. В первую очередь, это свободные практики. То есть у нас открыта трасса для тренировок, и все получают необходимый опыт: знакомятся с трассой, подбирают нужную резину, тренируются. Далее идут зачетные тренировки. Зачетная тренировка влияет на твою позицию в квалификации. Далее идут квалификационные заезды, в результате которых решается, откуда будет стартовать модель. Завершаются финальным заездом. Кто за пять минут проезжает больше кругов с меньшим временем, тот и выиграл.