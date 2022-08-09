В поле с первыми лучами. Как проходит обычный день механизатора?

Как проходит уборочная в южных регионах – в материале Влады Родовской.

Новости Беларуси. В Минской области намолочено уже более 820 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 44 центнера с гектара. Центральный регион – в тройке лидеров по намолоту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аграрии Клецкого, Стародорожского и Любанского районов уже работают на последних гектарах. По урожайности лидируют Несвижский, Минский и Клецкий районы. Здесь она от 65 центнеров с гектара.

Влада Родовская, корреспондент: С утра и допоздна эти комбайны в поле. Урожайность в Стародорожском районе – около 40 центнеров с гектара. Ставка делается на озимые культуры, и уже убрано более 70 % площадей.

У Виталия Катлинского каждый рабочий день начинается с первыми лучами солнца. И в шесть утра комбайн на поле. Пока погода позволяет, темп не сбавляют. Нужно сработать на результат.

Виталий Катлинский, механизатор сельхозпредприятия «Пастовичи»:

Раньше прийти, чтобы подготовить комбайн ко дню, чтобы без поломок отработать. Нетяжело, к этому привыкаешь. И вообще, профессия у нас такая.

Озимый ячмень, рожь и рапс полностью убраны. Осталась площадь в 2 700 гектаров, а это чуть более 20 %.