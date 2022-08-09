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В поле с первыми лучами. Как проходит обычный день механизатора?

09 августа 2022 13:33
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Новости Беларуси. В Минской области намолочено уже более 820 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 44 центнера с гектара. Центральный регион – в тройке лидеров по намолоту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аграрии Клецкого, Стародорожского и Любанского районов уже работают на последних гектарах. По урожайности лидируют Несвижский, Минский и Клецкий районы. Здесь она от 65 центнеров с гектара.

Как проходит уборочная в южных регионах – в материале Влады Родовской.

В поле с первыми лучами. Как проходит обычный день механизатора?-1

Влада Родовская, корреспондент:
С утра и допоздна эти комбайны в поле. Урожайность в Стародорожском районе – около 40 центнеров с гектара. Ставка делается на озимые культуры, и уже убрано более 70 % площадей.

В поле с первыми лучами. Как проходит обычный день механизатора?-4

У Виталия Катлинского каждый рабочий день начинается с первыми лучами солнца. И в шесть утра комбайн на поле. Пока погода позволяет, темп не сбавляют. Нужно сработать на результат.

В поле с первыми лучами. Как проходит обычный день механизатора?-7

Виталий Катлинский, механизатор сельхозпредприятия «Пастовичи»:
Раньше прийти, чтобы подготовить комбайн ко дню, чтобы без поломок отработать. Нетяжело, к этому привыкаешь. И вообще, профессия у нас такая.

Озимый ячмень, рожь и рапс полностью убраны. Осталась площадь в 2 700 гектаров, а это чуть более 20 %.

Подробнее в видеоматериале

# Уборочная кампания # общество # Влада Родовская # Алексей Петрушеня # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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