Организаторы подготовили много сюрпризов. В чём главная задача и миссия форума патриотических сил?

Личностный успех – это одно из слагаемых успешного развития белорусского государства, как и защита исторической памяти, мощного фундамента, на котором строится настоящее и будущее страны. Воспитать дух патриотизма и сохранить любовь к Родине – именно с этой благородной целью 9 августа в столице будет проведен форум патриотических сил. Подробнее о важном для каждого белоруса мероприятии поговорим в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Олегом Романовым, председателем Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Александром Лукьяновым, первым секретарем Центрального комитета БРСМ. В чем главная задача и миссия форума патриотических сил? Ольга Бурлакова, ведущая:

В чем главная задача и миссия форума патриотических сил? Кто будет принимать в нем участие?

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Принимать участие там будут основные субъекты гражданского общества. Те общественные объединения, политические партии, которые стоят на конструктивной идеологической платформе, своей целью видят укрепление и развитие нашей страны. Задача состоит в том, чтобы собраться вместе, еще раз сверить часы относительно тех задач, которые сегодня перед нами стоят, обсудить пути взаимодействия между общественными объединениями и политическими партиями в нашей стране. Наверное, дать отсчет к подготовке к одному из более значимых государственных праздников нашей страны – Дню народного единства. Ольга Бурлакова:

Конкретно какие задачи стоят? Олег Романов:

Сегодня перед общественными объединениями стоит задача более полно выполнять свою основную миссию, быть проводником между гражданами, народом нашей страны и государственной властью. Те разумные инициативы, предложения, проекты, которые вызревают в недрах гражданского общества, должны быть реализованы. Часто это делается на основе государства, с его помощью. Общественные объединения, политические партии вполне могут быть той силой, которая аккумулирует этот опыт, доводит его до государственной власти. Это одна из задач, которая стоит перед общественным объединением. Нужно ли воспитывать чувство патриотизма?

Александр Меженный, ведущий:

А чувство патриотизма, есть ли необходимость его воспитывать? Мне кажется, это какое-то само собой разумеющееся явление. То есть оно либо есть внутри, либо нет. Или вы другого мнения придерживаетесь? Олег Романов:

Я придерживаюсь другого мнения. Чувство патриотизма, как и любая другая высокая ценность, должно быть сформировано, потому что оно не закреплено в генетической программе, оно формируется именно в пространстве культуры. И этим должен кто-то заниматься. Часто говорят: семья, школа – все это, конечно, здорово. Но есть и другие участники этого процесса – это общественные объединения. В нашем случае это «Белая Русь», БРСМ, иные общественные объединения. Мы думаем, что свой вклад в воспитание патриотизма мы можем внести. Какие сюрпризы ждут участников форума? Ольга Бурлакова:

Наверное, организаторы подготовили для гостей и участников много сюрпризов и интересных мероприятий. Давайте об этом подробнее.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Хотелось бы отметить, что в рамках проводимого форума патриотических сил также будет принята и разрабатывается резолюция, которая закрепит то или иное чаяние той или иной группы, с которой работает наше общественное объединение, а их там будет больше 14 различных формирований, лидеры которых выступят, как мы предполагаем, с программной речью по поводу развития того или иного гражданского института. Наверное, очень важный сигнал на этапе формирования закона о ВНС – как раз таки кристаллизация этих общественных форумов, хотя глава нашего государства, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, еще 20 лет назад – в этом году и БРСМ 20 лет – говорил, что как раз таки основа гражданской платформы – это «Белая Русь», БРСМ, Союз женщин, профсоюзы. Сейчас мы символично соберемся с тем, чтобы сверить наши часы. Но вместе с тем программа будет наполнена и культурной частью. В Александровском сквере пройдет масштабный патриотический опен-эйр с участием тех коллективов, песни которых навсегда пронзили наши сердца, отвечают тому духу времени, тому историческому этапу в развитии нашего государства. Помимо этого, начнется программа с возложения у памятника погибшим бойцам подполья Советской армии, наверняка вы знаете, что, несмотря на ту красоту Александровского сквера, 80 лет назад фашисты, к великому сожалению, в классической для них манере убили граждан СССР, наших предков. Очень важно в рамках таких мероприятий всегда сохранять связь поколений, отдать долг памяти этим погибшим гражданам. А потом уже пройдет и сам форум в Купаловском театре. Место выбрано тоже неслучайно. Наверняка вы знаете, события 2020 года в очередной раз нас подталкивают к тому, чтобы мы сейчас после проведения ревизий, оценки тех событий шли по заданному вектору и траектории, чтобы в нашей стране на молодежь никогда не допускалось воздействие манипуляции извне.