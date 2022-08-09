Есть специальные выплаты. Как помогают многодетным подготовиться к школе?

В семье Кунцевич к новому учебному году дел невпроворот. Еще совсем недавно они получили гордое звание «Лучшая многодетная семья Фрунзенского района». И вот в последний месяц лета большая команда к занятиям решила подготовиться основательно и заранее.

Татьяна Кунцевич, многодетная мама:

У нас в этом году Давид идет в пятый класс, Есения – в четвертый класс, а Дамир первый раз в первый класс. Наша школа приняла решение, что дети будут придерживаться темно-синего цвета. Мы пришли посмотреть что-нибудь в этой цветовой гамме. Собрать детей в школу – дело непростое. Важно ничего не забыть, начиная от канцелярии, заканчивая школьной формой, к выбору которой ребята подходят очень ответственно.

Есения:

Хочется быть красивой, нарядной. Я присмотрела себе юбочку, чтобы носить.

Давид:

Мой любимый предмет – изо. Я люблю рисовать. Татьяна Кунцевич:

Нам как многодетной семье выделяют помощь на каждого ребенка, который идет в этом году в школу. Мы принесли в школу документы. Определенный перечень, который необходим для выдачи единовременного пособия. На каждого ребенка в ближайшее время будет выделена помощь от государства. Эти деньги мы планируем потратить или на канцелярские принадлежности, или на что-нибудь из одежды к школе. Чтобы облегчить задачу родителям, государство приходит на помощь. С 1 августа многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей, начали получать единовременную материальную помощь для подготовки к учебному году независимо от доходов родителей.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

У нас в соответствии с государственной программой начались выплаты единовременной материальной помощи к учебному году многодетным семьям. В соответствии с государственной программой каждый учащийся ребенок в учебном заведении общего образования и среднего специального получает по 30 % бюджета прожиточного минимума для подготовки к школе. Многодетным родителям обращаться нужно по месту учебы ребенка. В денежном эквиваленте составляет 98 рублей 55 копеек. Кроме этого уже по старой доброй традиции в Минске стартовала благотворительная акция «Портфель первоклассника» по сбору школьных принадлежностей. Принять участие в ней может любой желающий.