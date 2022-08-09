Есть специальные выплаты. Как помогают многодетным подготовиться к школе?
В семье Кунцевич к новому учебному году дел невпроворот. Еще совсем недавно они получили гордое звание «Лучшая многодетная семья Фрунзенского района». И вот в последний месяц лета большая команда к занятиям решила подготовиться основательно и заранее.
Татьяна Кунцевич, многодетная мама:
У нас в этом году Давид идет в пятый класс, Есения – в четвертый класс, а Дамир первый раз в первый класс. Наша школа приняла решение, что дети будут придерживаться темно-синего цвета. Мы пришли посмотреть что-нибудь в этой цветовой гамме.
Собрать детей в школу – дело непростое. Важно ничего не забыть, начиная от канцелярии, заканчивая школьной формой, к выбору которой ребята подходят очень ответственно.
Есения:
Хочется быть красивой, нарядной. Я присмотрела себе юбочку, чтобы носить.
Давид:
Мой любимый предмет – изо. Я люблю рисовать.
Татьяна Кунцевич:
Нам как многодетной семье выделяют помощь на каждого ребенка, который идет в этом году в школу. Мы принесли в школу документы. Определенный перечень, который необходим для выдачи единовременного пособия. На каждого ребенка в ближайшее время будет выделена помощь от государства. Эти деньги мы планируем потратить или на канцелярские принадлежности, или на что-нибудь из одежды к школе.
Чтобы облегчить задачу родителям, государство приходит на помощь. С 1 августа многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей, начали получать единовременную материальную помощь для подготовки к учебному году независимо от доходов родителей.
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
У нас в соответствии с государственной программой начались выплаты единовременной материальной помощи к учебному году многодетным семьям. В соответствии с государственной программой каждый учащийся ребенок в учебном заведении общего образования и среднего специального получает по 30 % бюджета прожиточного минимума для подготовки к школе. Многодетным родителям обращаться нужно по месту учебы ребенка. В денежном эквиваленте составляет 98 рублей 55 копеек.
Кроме этого уже по старой доброй традиции в Минске стартовала благотворительная акция «Портфель первоклассника» по сбору школьных принадлежностей. Принять участие в ней может любой желающий.
Виктория Антонова, заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г. Минска»:
Акция проходит с 20 июля по 20 августа. Первоклашкам собирают в этот портфель цветные и простые карандаши, краски, гуашь, акварель, цветные и обычные синие шариковые ручки, картон цветной, раскраски с цифровыми прописями. Именно все то, что необходимо, чтобы ребенок мог начать свое обучение с комфортом в первом классе. Потом мы передаем в Ассоциацию многодетных семей Минска. Там уже формируют ребятам из многодетных семей портфели, на торжественном мероприятии вручают. Придя в отдел канцелярских товаров, вы можете выбрать любую канцелярскую принадлежность, оплатить ее в кассе и положить в корзину.
Акция «Портфель первоклассника» проходит на базе крупнейших торговых точек нашей столицы – это ЦУМ, ГУМ, универмаг «Беларусь» и торговый дом «На Немиге». Присоединяйтесь к марафону добра.