Прямой эфир

Есть специальные выплаты. Как помогают многодетным подготовиться к школе?

09 августа 2022 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В семье Кунцевич к новому учебному году дел невпроворот. Еще совсем недавно они получили гордое звание «Лучшая многодетная семья Фрунзенского района». И вот в последний месяц лета большая команда к занятиям решила подготовиться основательно и заранее.

Есть специальные выплаты. Как помогают многодетным подготовиться к школе?-1

Татьяна Кунцевич, многодетная мама:
У нас в этом году Давид идет в пятый класс, Есения – в четвертый класс, а Дамир первый раз в первый класс. Наша школа приняла решение, что дети будут придерживаться темно-синего цвета. Мы пришли посмотреть что-нибудь в этой цветовой гамме.

Собрать детей в школу – дело непростое. Важно ничего не забыть, начиная от канцелярии, заканчивая школьной формой, к выбору которой ребята подходят очень ответственно. 

Есть специальные выплаты. Как помогают многодетным подготовиться к школе?-4

Есения:
Хочется быть красивой, нарядной. Я присмотрела себе юбочку, чтобы носить.

Есть специальные выплаты. Как помогают многодетным подготовиться к школе?-7

Давид:
Мой любимый предмет – изо. Я люблю рисовать.

Татьяна Кунцевич:
Нам как многодетной семье выделяют помощь на каждого ребенка, который идет в этом году в школу. Мы принесли в школу документы. Определенный перечень, который необходим для выдачи единовременного пособия. На каждого ребенка в ближайшее время будет выделена помощь от государства. Эти деньги мы планируем потратить или на канцелярские принадлежности, или на что-нибудь из одежды к школе.

Чтобы облегчить задачу родителям, государство приходит на помощь. С 1 августа многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей, начали получать единовременную материальную помощь для подготовки к учебному году независимо от доходов родителей.

Есть специальные выплаты. Как помогают многодетным подготовиться к школе?-10

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
У нас в соответствии с государственной программой начались выплаты единовременной материальной помощи к учебному году многодетным семьям. В соответствии с государственной программой каждый учащийся ребенок в учебном заведении общего образования и среднего специального получает по 30 % бюджета прожиточного минимума для подготовки к школе. Многодетным родителям обращаться нужно по месту учебы ребенка. В денежном эквиваленте составляет 98 рублей 55 копеек.

Кроме этого уже по старой доброй традиции в Минске стартовала благотворительная акция «Портфель первоклассника» по сбору школьных принадлежностей. Принять участие в ней может любой желающий.

Есть специальные выплаты. Как помогают многодетным подготовиться к школе?-13

Виктория Антонова, заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г. Минска»:
Акция проходит с 20 июля по 20 августа. Первоклашкам собирают в этот портфель цветные и простые карандаши, краски, гуашь, акварель, цветные и обычные синие шариковые ручки, картон цветной, раскраски с цифровыми прописями. Именно все то, что необходимо, чтобы ребенок мог начать свое обучение с комфортом в первом классе. Потом мы передаем в Ассоциацию многодетных семей Минска. Там уже формируют ребятам из многодетных семей портфели, на торжественном мероприятии вручают. Придя в отдел канцелярских товаров, вы можете выбрать любую канцелярскую принадлежность, оплатить ее в кассе и положить в корзину.

Акция «Портфель первоклассника» проходит на базе крупнейших торговых точек нашей столицы – это ЦУМ, ГУМ, универмаг «Беларусь» и торговый дом «На Немиге». Присоединяйтесь к марафону добра.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Вера Позняк # Татьяна Кунцевич # Ольга Василевская # Виктория Антонова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Творожная запеканка с абрикосом. Кулинар обо всех секретах приготовления
09 августа 2022 12:12

Творожная запеканка с абрикосом. Кулинар обо всех секретах приготовления

Новые подходы по борьбе с финансированием терроризма со стороны НКО вырабатывают в Минске
09 августа 2022 11:12

Новые подходы по борьбе с финансированием терроризма со стороны НКО вырабатывают в Минске

В Минске подтверждён первый случай заражения штаммом «омикрон-ниндзя»
09 августа 2022 10:34

В Минске подтверждён первый случай заражения штаммом «омикрон-ниндзя»