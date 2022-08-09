Не храните деньги под подушкой. Куда лучше всего инвестировать?

Сберечь накопления и получить от них дополнительный доход, обзавестись финансовой подушкой безопасности – то, к чему должен стремиться каждый. Подобный резервный фонд – базовый элемент как государственного, так и семейного бюджета.

Екатерина Зданевич, финансовый советник: В инвестировании есть очень важное правило – это делать нужно постоянно, контролировать финансовую дисциплину и делать это ежемесячно. Удобнее определить некую сумму фиксированную, в классике это обычно 10-15 % от ежемесячного дохода мы оставляем на инвестирование.

Хранить деньги в копилке или под подушкой – способ весьма сомнительный, уж слишком велик соблазн их потратить. Куда лучше обратиться к традиционному методу инвестирования – банковским вкладам.

Екатерина Зданевич:

Банковские вклады – самый доступный и всеми известный инструмент, который позволяет получить невысокую доходность, но при этом стабильную. Второй инструмент – облигации, долговые ценные бумаги, которые выпускает компания либо государство, чтобы привлечь заемный капитал.

Помимо прочего, эксперты также советуют приобретать и акции различных компаний. Инструмент достаточно рисковый, но вполне рабочий. Вкладывать деньги можно и в драгоценные металлы – золото, серебро, платина. Еще один надежный способ приумножить прибыль.