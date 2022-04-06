В подсознании сидела главная идея добра. Какие мультфильмы стоит показать ребёнку и почему?

Современные мультфильмы. Дети их любят и смотрят, но все ли они так безобидны? О предпочтениях разных поколений, вреде и пользе анимации, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Дайте совет, какой первый мультфильм показать своему ребенку и сколько ему должно быть лет? С чего начинать?

Игорь Волчек, кинорежиссер, мультипликатор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор кафедры дизайна Института современных знаний имени А. М. Широкова, лауреат многочисленных международных кинофестивалей:

На самом деле, я, как ни странно, тоже был маленький. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что вы смотрели, любили? Игорь Волчек:

На чем я воспитывался – до сих пор помню, это мой любимый фильм «Варежка». Алеся Лакина:

Он же жестокий. Игорь Волчек:

Это «Золотая антилопа», «Заколдованный мальчик» – тот фундамент, на котором формируется вообще-то личность будущая. Конечно, что такое хорошо и что такое плохо, мы учили. А как без «Снежной королевы» обойтись? Я просто помню, что я смотрел. Когда «Снежную королеву» показывали, запомнились пираты в первую очередь, все эти бандиты, песня. Но при этом при всем в подсознании сидела все-таки главная идея добра, любви. Алена Родовская:

Эмпатии и сострадания. Игорь Волчек:

Да.