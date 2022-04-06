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В подсознании сидела главная идея добра. Какие мультфильмы стоит показать ребёнку и почему?

06 апреля 2022 14:03
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Современные мультфильмы. Дети их любят и смотрят, но все ли они так безобидны? О предпочтениях разных поколений, вреде и пользе анимации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Дайте совет, какой первый мультфильм показать своему ребенку и сколько ему должно быть лет? С чего начинать?

В подсознании сидела главная идея добра. Какие мультфильмы стоит показать ребёнку и почему?-1

Игорь Волчек, кинорежиссер, мультипликатор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор кафедры дизайна Института современных знаний имени А. М. Широкова, лауреат многочисленных международных кинофестивалей:
На самом деле, я, как ни странно, тоже был маленький.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что вы смотрели, любили?

Игорь Волчек:
На чем я воспитывался – до сих пор помню, это мой любимый фильм «Варежка».

Алеся Лакина:
Он же жестокий.

Игорь Волчек:
Это «Золотая антилопа», «Заколдованный мальчик» – тот фундамент, на котором формируется вообще-то личность будущая. Конечно, что такое хорошо и что такое плохо, мы учили. А как без «Снежной королевы» обойтись? Я просто помню, что я смотрел. Когда «Снежную королеву» показывали, запомнились пираты в первую очередь, все эти бандиты, песня. Но при этом при всем в подсознании сидела все-таки главная идея добра, любви.

Алена Родовская:
Эмпатии и сострадания.

Игорь Волчек:
Да.

В подсознании сидела главная идея добра. Какие мультфильмы стоит показать ребёнку и почему?-4

Алеся Лакина:
Мне кажется, тут еще зависит от возраста ребенка. Красочный мультик, где меняется резко картинка, больше привлекает малышей.

Игорь Волчек:
Безусловно, учитывать это нужно. Конечно, нельзя показывать маленькому ребенку «Сказку сказок». Здесь большая проблема с прокатом. Очень часто я с этим сталкивался неоднократно. Когда прокат ограничивается только тем, что там написано шесть плюс, десять, двенадцать плюс и так далее. Посмотрите фильм – можно показывать это детям или нет. Потому что не все фильмы снимаются только для детей. Анимация – это самостоятельный вид искусства, где есть свои жанры. Есть в том числе и фильмы для детей. Это не только фильмы для детей, причем развлекательные – анимация. Поэтому здесь надо немножко повнимательнее относиться к этому, и все будет хорошо.

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# Дети и родители # общество # Алена Родовская # Игорь Волчек # Алеся Лакина # Фотофакт

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