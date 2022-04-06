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Больше симпатизировал Маше или жалел Медведя? Вот какие мультфильмы любят маленькие белорусы

06 апреля 2022 14:07
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Современные мультфильмы. Дети их любят и смотрят, но все ли они так безобидны? О предпочтениях разных поколений, вреде и пользе анимации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Миша, скажи, пожалуйста, какой твой любимый мультик?

Больше симпатизировал Маше или жалел Медведя? Вот какие мультфильмы любят маленькие белорусы-1

Михаил Маталыга, поклонник мультфильмов:
Мой любимый мультик – это «Фиксики», потому что там много обучающих движений. Суть этого мультика, что маленькие человечки дружат с большим мальчиком Дим Димычем.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
«Фиксиков» даже я люблю. Я много узнала из «Фиксиков», кстати говоря. В моем детстве не было таких мультиков, где настолько все четко объясняется, как устроено.

Алена Родовская:
А я хотела тебя спросить. «Машу и Медведя» смотрел?

Михаил Маталыга:
Да, я на этом вырос. Скажи мне, пожалуйста, а ты кому больше симпатизировал – Маше или жалел Медведя?

Михаил Маталыга:
Наверное, я больше любил Машу.

Больше симпатизировал Маше или жалел Медведя? Вот какие мультфильмы любят маленькие белорусы-4

Алена Родовская:
Я помню «Ну, погоди!» и Волка. Я, когда была маленькая, меня дико забавлял Заяц. Когда я выросла и стала со своими детьми пересматривать этот мультик, вдруг поняла всю боль этого Волка. Мне так его просто становилось жалко. Я так его сразу полюбила. Представляете, какая разница со временем.

Алеся Лакина:
Все-таки «Ну, погоди!» не особо положительный мультик. Там Волк курит много. Это же тоже, наверное, негативы.

Алена Родовская:
Тогда это можно было. Это был образ советского человека в трениках, вечно попадающего в различные ситуации.

Алеся Лакина:
Не являете ли это пропагандой?

Больше симпатизировал Маше или жалел Медведя? Вот какие мультфильмы любят маленькие белорусы-7

Елена Овчинникова, психолог:
Все является пропагандой.

Больше симпатизировал Маше или жалел Медведя? Вот какие мультфильмы любят маленькие белорусы-10

Игорь Волчек, кинорежиссер, мультипликатор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор кафедры дизайна Института современных знаний имени А. М. Широкова, лауреат многочисленных международных кинофестивалей:
Безусловно, надо об этом тоже думать. Конечно, поэтому сейчас с экрана и сошел фильм «Ну, погоди!». Это отработанный материал. Все-таки это надо учитывать.

В подсознании сидела главная идея добра. Какие мультфильмы стоит показать ребенку и почему – подробнее здесь.

# Мультфильмы # общество # Алена Родовская # Михаил Маталыга # Алеся Лакина # Елена Овчинникова # Игорь Волчек # Фотофакт

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