Больше симпатизировал Маше или жалел Медведя? Вот какие мультфильмы любят маленькие белорусы

Современные мультфильмы. Дети их любят и смотрят, но все ли они так безобидны? О предпочтениях разных поколений, вреде и пользе анимации, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Миша, скажи, пожалуйста, какой твой любимый мультик?

Михаил Маталыга, поклонник мультфильмов:

Мой любимый мультик – это «Фиксики», потому что там много обучающих движений. Суть этого мультика, что маленькие человечки дружат с большим мальчиком Дим Димычем. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

«Фиксиков» даже я люблю. Я много узнала из «Фиксиков», кстати говоря. В моем детстве не было таких мультиков, где настолько все четко объясняется, как устроено. Алена Родовская:

А я хотела тебя спросить. «Машу и Медведя» смотрел? Михаил Маталыга:

Да, я на этом вырос. Скажи мне, пожалуйста, а ты кому больше симпатизировал – Маше или жалел Медведя? Михаил Маталыга:

Наверное, я больше любил Машу.

Алена Родовская:

Я помню «Ну, погоди!» и Волка. Я, когда была маленькая, меня дико забавлял Заяц. Когда я выросла и стала со своими детьми пересматривать этот мультик, вдруг поняла всю боль этого Волка. Мне так его просто становилось жалко. Я так его сразу полюбила. Представляете, какая разница со временем. Алеся Лакина:

Все-таки «Ну, погоди!» не особо положительный мультик. Там Волк курит много. Это же тоже, наверное, негативы. Алена Родовская:

Тогда это можно было. Это был образ советского человека в трениках, вечно попадающего в различные ситуации. Алеся Лакина:

Не являете ли это пропагандой?

Елена Овчинникова, психолог:

Все является пропагандой.